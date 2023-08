USA: Junge Erwachsene glauben weniger an Gott

Nur noch die Hälfte der US-Amerikaner gibt an, keine Zweifel an der Existenz Gottes zu haben. Vor allem unter jungen Erwachsenen verfestigt sich ein Negativtrend.

Der jährlich erhobene General Social Survey (GSS) bietet umfassende Einblicke in die Lebensumstände und Überzeugungen von US-Bürgerinnen und -Bürgern – so auch im Hinblick auf ihre religiösen Überzeugungen. Was ins Auge springt: Nur noch 50 Prozent der Befragten geben an, keine Zweifel an der Existenz Gottes zu haben. Zum Vergleich: 1993 hatten dies noch 65 Prozent gesagt. Interessant ist ein Blick auf die Überzeugungen innerhalb der verschiedenen Altersgruppen. Bei den über 50-Jährigen liegt die Zustimmungsrate noch bei 58 Prozent. Bei den 18- bis 34-Jährigen fällt der Rückgang dagegen am deutlichsten aus. Hier glauben nur noch 36 Prozent „ohne Zweifel“ an die Existenz Gottes (1993: 63 Prozent).

Diese Zahlen bedeuten jedoch nicht, dass sich die andere Hälfte der Befragten als „ungläubig“ bezeichnet. 16 Prozent gaben an, mit Zweifeln an Gott zu glauben („to believe in God but have doubts“). Weitere 6 Prozent glaubten „manchmal“, 14 Prozent vermuten die Existenz eines „höheren Wesens“. Rund 7 Prozent sehen sich als Agnostiker (1993:4) Prozent), weitere 7 Prozent als Atheisten (1993: 3 Prozent).

Rückgang bei Singles

Betrachtet man neben dem Alter auch soziale und ethnische Unterscheidungsmerkmale, dann fallen größere Abweichungen vor allem bei Singles auf. Unter ihnen sank der Zustimmungswert von 57 Prozent (1993) auf 34 Prozent – weit überdurchschnittlich. Schwarze US-Amerikaner glauben zu 73 Prozent fest an die Existenz Gottes (1993: 79 Prozent), bei Weißen sind es 46 Prozent (1993: 63 Prozent). Insgesamt sind es nach wie vor mehr Frauen (55 Prozent) als Männer (44 Prozent), die keine Zweifel an der Existenz Gottes haben.

Umfrageergebnisse des Gallup-Instituts aus dem Jahr 2022 unterstützen die Belastbarkeit der genannten Zahlen, auch wenn die Ergebnisse nicht 1:1 vergleichbar sind. Gallup fragte deutlich allgemeiner: Glauben sie an Gott? 81 Prozent der Befragten antworten mit „ja“ – ein historischer Tiefststand. Auch bei den Gallup-Zahlen zeigt sich der deutlichste Rückgang unter jungen Erwachsenen. Nur noch 68 Prozent glauben an Gott (2017: 78 Prozent). Analog zu den GSS-Zahlen sind es auch bei Gallup vor allem Singles, bei denen ebenfalls ein hoher Rückgang zu verzeichnen ist (77 Prozent / 2017: 85 Prozent).

Das Meinungsforschungsinstitut PEW hatte im Vorjahr eine Studie („Modeling the Future of Religion in America“) veröffentlicht, laut der im Jahr 2070 Christen in den USA in der Minderheit sein könnten. Darin heißt es, 1990 hätten sich noch 90 Prozent der US-Amerikaner als Christen bezeichnet. Im Jahr 2020 seien es nur noch 64 Prozent gewesen. Ausschlaggebend ist auch laut PEW vor allem der Traditionsabriss unter jungen Menschen. Rund 31 Prozent der Menschen aus christlichem Elternhaus kehrten sich im Alter von 15 bis 29 vom Glauben ab.