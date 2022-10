So können Christen die Zukunft lebenswert gestalten

Corona, Krieg, Demografie und Klima sind nur vier von vielen Krisen. Theologe Markus Müller meint: Um diese zu überwinden, müssten Christen bisher nicht Gedachtes bedenken.

„Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents“ – „Überschrittener Höhepunkt unseres Wohlstandes“ – „So oder so: Die Revolution ist im Gange“. Namhafte Persönlichkeiten unseres öffentlichen Lebens – an dieser Stelle Olaf Scholz, Friedrich Merz, Bernd Ulrich – charakterisieren mit solchen und vergleichbaren Aussagen die Zeit, in der wir leben. Höchste Zeit, dass auch unter Christen ein fundiertes Nachdenken über unsere sich rasant verändernde Zeit stattfindet! Ich versuche einen Beitrag in vier Schritten.

Es ist ausgerechnet ein Arzt und Professor für Internationale Gesundheit, Hans Rosling, der eindringlich darauf hinweist, dass wir nach 75 Jahren Friedenszeit und einem nie dagewesenen Wohlstand dazu neigen, unsere Wirklichkeit nicht nur systematisch falsch, sondern systematisch negativ zu beurteilen. Begriffe wie „überdramatisierte Weltsicht“, „Dramenkonsum“ oder „instinktive Negativität“ verdeutlichen eine Diagnose (so in seinem Buch „Factfulness“).

Auch unter Christen herrscht Negativität vor

Natürlich ist Schönfärberei keine sinnvolle Alternative zur Schwarzmalerei. Beides trägt krankhafte Züge in sich. Dass wir als Gesellschaft tendenziell zum Negativen tendieren, mag angesichts der „Polykrisen“ (Jean-Claude Juncker) nachvollziehbar sein. Und doch: Dürfen wir zulassen, dass auch unter Christen diese Negativität vorherrscht? Die Antwort liegt auf der Hand: Auf gar keinen Fall!

Mir selber sind keine aussagekräftigen Untersuchungen bezüglich Negativität in der Weltdeutung unter Christen bekannt. Allerdings spricht die alltägliche Erfahrung eine klare Sprache. Müsste ich etwa die Gesprächsdauer über Dankbar-Verheißungsvolles und Pessimistisch-Negatives gegenüberstellen, so schätze ich, dass das Verhältnis in etwa 10:90 wäre.

Die Frage: Wäre es nicht ein geniales Signal, wenn einzelne Christen zunehmend den Ruf hätten, Vorreiter und Experten eines zukunftsorientiert-hoffnungsstiftenden Denkens zu sein, und wenn Gemeinden als Trainingslager für verheißungsgeleitetes Denken, Deuten und Handeln in einer ernüchtert-desillusionierten Zeit und Welt gelten würden?

4+ Anlässe zum Nachdenken

Keine Frage: Eine weltgeschichtliche Epoche geht zu Ende. Dies allerdings ist eine durch Jahrhunderte hindurch bereits vielfach erlebte Selbstverständlichkeit. Unschwer lassen sich im Jahr 2022 zumindest vier deutliche Anlässe zu grundlegendem Nach- und Neudenken erkennen: Corona – Krieg – Demografie – Klima. Jedes dieser vier Phänomene tritt unfreundlich-parallel und nicht freundlich-nacheinander auf.

Corona: Kaum jemand hat 2019 mit etwas Vergleichbarem gerechnet. Lange Zeit wurde die Bedrohung ignoriert. Irgendwann griff der Staat wie seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr in die Belange von Wirtschaft, gesellschaftlichem Leben und einzelnen Personen ein.

Die Beobachtung: Das erste Mal seit Jahrzehnten kam es zu einer Erschütterung unserer gesellschaftlichen Grundbefindlichkeit – spürbar für jede Bürgerin, spürbar für jeden Bürger. Die Idee stetiger Steigerung von Wohlergehen und Selbstbestimmung wurde brüchig. Polarisierungen bis hinein in Familie, Gemeinde und Nachbarschaft waren die Folge.

Die Frage: Haben wir uns als Christen nicht viel zu sehr in unnötige Grabenkämpfe hineinziehen lassen, statt Orte gesunder Nachdenklichkeit und Versöhnung anzubieten?

Christen als Friedensstifter

Krieg: Kaum jemand rechnete in den vergangenen Jahrzehnten damit, dass Krieg in Europa plötzlich so nahe und derart lebensverändernd sein kann wie der im Februar 2022 begonnene Angriffskrieg in der Ukraine.

Die Frage: Ist es nicht gerade angesichts dieser Kriegsbedrohung in unmittelbarer Nähe notwendig, dass Christen ganz neu Frieden lernen und sich unübersehbar als Friedensstifter in ihre Umfelder einbringen?

Demografie: Die Statistik spricht eine deutliche Sprache. Wenn es heute in etwa gleich viel Menschen unter 20 und über 65 gibt, wird im Jahr 2050 das Verhältnis 18:28 sein. Der Soziologe Horst W. Opaschowski spricht ungeschminkt davon, dass das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert der Jungen gewesen ist, dass aber das 21. Jahrhundert ein „Jahrhundert der Alten“ sein wird.

Nicht Lebensstilfragen entscheiden über den Fortgang des 21. Jahrhunderts, sondern wir alle. Wir Älterwerdende: Werden wir die Jüngeren mit unseren Ansprüchen erdrücken oder mit unseren Ermutigungen beflügeln?

Die Frage: Müssten in unserer Gesellschaft nicht wenigstens die Christen so etwas wie eine Pro- statt eine Anti-Aging-Melodie erklingen lassen? Und müsste nicht bei ihnen anschaubar sein, wie man lernt, mündig und weise älter, alt und sterbend zu werden?

Christen als Klimaschützer

Klima: Die Rede von Dürren, Überschwemmungen, Hitzewellen und folgerichtig von Hunger prägt die Debatten im Sommer 2022. Greta Thunberg mag in Vergessenheit geraten, doch die Waffen von Befürwortern und Gegnern von Tempolimit, von Energiesubventionen, von Brachlandumwidmung, von Atomenergie und anderem werden gewetzt.

Die Frage: Sind nicht zuerst Christen Menschen, die sich im Umgang mit der von Gott geschaffenen Schöpfung und dem Maßhalten in der Nutzung des ihnen Anvertrauten auskennen und sich gerade deshalb an dieser Stelle als Fachleute erweisen?

Vier plus: Natürlich wird man einwenden, dass es zahllose weitere Herausforderungen gibt. Das stimmt. Unser Umgang mit Menschen aus anderen Völkern und Kulturen, unser Respekt vor der Ehe, die Verschuldungen insbesondere des Staates, globaler Fachkräftemangel, das Leben auf Kosten der kommenden Generation, das Artensterben, die Bedrohung freier Meinungsäußerung, die Macht der Digitalisierung, die Anfälligkeit für radikalisierte und verschwörungsbehaftete Ideologisierungen sind nur eine kleine Auswahl grundlegender Herausforderungen, die nach Bewältigung rufen.

Die Frage (in Anlehnung an den Zukunftsforscher Matthias Horx): Es ist ein Leichtes, über globale gesellschaftliche Trends Urteile zu fällen. Sind wir aber auch fähig, Samen- statt Sandkörner in all jene gesellschaftlichen Bereiche zu tragen, die uns in den kommenden Jahrzehnten elementar herausfordern werden?

4+ Schlüssel für ein lebenswertes 21. Jahrhundert

Durch Jahrhunderte hindurch waren es in den zahllosen Erschütterungen die Christen, die dafür sorgten, dass etwas Neues und Tragfähiges entstehen konnte. Im Übergang von Altertum zum Mittelalter war das Kernmerkmal Liebe entscheidend (u.a. in Form der sieben Tugenden der Barmherzigkeit), im Übergang von Mittelalter zur Neuzeit das Kernmerkmal Glaube (sola fide, …).

Dass Liebe und Glaube die Grundlage zu derart vielen Errungenschaften wie Demokratie, funktionierende Wirtschaft, Eigenverantwortung des Bürgers, tragfähige Bildung, grundlegende Leistungsbereitschaft und anderem darstellten, darf selbstbewusst neu zur Kenntnis genommen werden.

Weil Christen Anfang und Ende kennen, sind sie dazu prädestiniert, Hoffnungsträger in Zeiten vorherrschender Angst zu sein.

Die Schlüssel im 21. Jahrhundert? Dass es die Hoffnung ist, liegt auf der Hand. Hoffnung ist die Fähigkeit, vom Ende her Perspektive für die Gegenwart zu entwickeln. Hoffnung heißt, in Anlehnung an das hebräische „tikwa“, die Schnur gerade spannen, damit die (individuelle und gesellschaftliche) Lebensmauer gerade gebaut wird. Weil Christen Anfang und Ende kennen, sind sie dazu prädestiniert, Hoffnungsträger in Zeiten vorherrschender Angst zu sein.

Schlüssel zwei ist die Versöhnung bzw. die Fähigkeit, versöhnte Beziehungen zu leben. Versöhnung auf der Basis von Vergebung ist Urkennzeichen der Botschaft des Evangeliums. Es ist nicht zuletzt bei alten Menschen – ich arbeite und lebe in solchem Umfeld – immer wieder schockierend, wie viel Unversöhntes im Leben eines Menschen Raum zu gewinnen vermag.

Die Frage: Wie viel Lebens- und Beziehungspotenzial ging so im Laufe eines oft langen Lebens verloren?

Gesunde Identität kommt nicht aus uns selbst heraus

Gesunde Identität inklusive gesundes Selbstbewusstsein ist heute wie kaum etwas anderes bedroht und gesucht. Wer im Evangelium zuhause ist, wird zum einen merken, dass die Identitätsfrage – wer ich bin, wer wir sind – unübersehbar Kernthema ist.

Zum andern wird er merken, dass die Bibel skeptisch ist, unsere Identität aus uns selbst heraus aufzubauen. Identität wird zugesprochen. Sogar Jesus bedurfte dieses Zuspruches vor den heikelsten Stationen seines Lebens: „Du bist mein geliebter Sohn“ sagt der Vater zu ihm vor dem Gang in die Wüste und vor dem Gang nach Golgatha.

Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kraft der Zerstörung. Gabriel Marcel

Schlüssel Nr. 4 ist die Dankbarkeit. Es scheint, auch unter Christen, als hätten wir in einer Welt des unwiderstehlichen Drangs nach Optimierung und Selbstoptimierung Grundgesetze des Lebens vergessen. Dankbarkeit ist, so Gabriel Marcel, die Wachsamkeit der Seele gegen die Kraft der Zerstörung.

Für Francis Bacon gilt: Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Dankbarkeit ist nicht Appell, sondern Ausdruck eines gesunden Seelenlebens. Darin üben wir uns – ganz praktisch, in allen Lebenslagen.

Vier plus? Natürlich gilt auch hier: Zahllos sind die Hilfen, die wir im Hinblick auf das unsichere 21. Jahrhundert benötigen. Ein hoffnungsvoller, versöhnter, in sich zur Ruhe gekommener, dankbarer Mensch wird zweifelsohne fragen, wie er auf dieser Grundlage auch zu einem Menschen der Demut, einem Menschen des mündigen Umgangs mit Schwäche und Verletzlichkeit, einem Menschen mit einem Drang zur Sinnstiftung, einem Menschen der Liebe zum Leben, einem Menschen des „Ja“ auch zum Unvollkommenen werden kann.

Die Frage: Sind wir als einzelne Christen hinreichend bereit, uns an diesen Schlüssel-Stellen des Lebens bilden und formen zu lassen? Und bietet die Gemeinde Jesu hinreichend Raum, dass genannte Schlüsselqualifikationen nicht nur gehört, sondern eingeübt werden können?

Nicht das moralisch Korrekte wird in einer ideologisch-moralisch überfütterten Zeit den Unterschied machen, sondern die Demut und das Vermögen, Irrtümer eingestehen zu können […].

„DenkBar“ ist ein Format, mit dem die Evangelische Allianz Schweiz arbeitet, um in Städten und Regionen die Liebe zum denkenden Glauben und zu glaubendem Denken zu fördern. Ohne gemeinsames Denken unter Menschen, denen der christliche Glaube entscheidend wichtig ist, wird es kaum dazu kommen, dass Christen einen wesentlichen, „vor-politischen“ Beitrag in der aktuell ernüchterten und zweifelsohne orientierungsbedürftigen Gesellschaft leisten.

Von Nicht-Christen erwarten Christen, dass sie umdenken und Undenkbares denken und glauben. Wäre es nicht an der Zeit, dass auch wir Christen ganz neu lernen, bisher nicht Gedachtes zu bedenken und Fragen an uns zuzulassen, die wir in der Vergangenheit eher verdrängt oder ignoriert haben?

Nicht das moralisch Korrekte wird in einer ideologisch-moralisch überfütterten Zeit den Unterschied machen, sondern die Demut und das Vermögen, Irrtümer eingestehen zu können und leidenschaftlich an lebenswerter Zukunft zu bauen.

Der frühere Direktor der Pilgermission St. Chrischona Markus Müller ist heute Heimpfarrer im „Zentrum Rämismühle“ für ältere Menschen bei Winterthur (Schweiz).