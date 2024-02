SPRING-Festival: 3.000 Gäste, 600 Angebote

Sie sind dabei: Der Astrophysiker Heino Falcke, die Kirchenpionierin Daniela Mailänder und der Schauspieler Samuel Koch werden beim SPRING-Festival Impulse geben. Das Motto: „Next Level“

Aus rund 600 Angeboten können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ferienfestivals SPRING (1. bis 6. April) in Willingen in diesem Jahr auswählen. Ein Großteil des Programms stehe schon fest, aber es werde auch noch „einige Überraschungen“ geben, verspricht der Vorsitzende Armin Jans. Mit dabei sind in jedem Fall der Astrophysiker und Bestsellerautor Heino Falcke, die Kirchenpionierin Daniela Mailänder und der Schauspieler und Autor Samuel Koch.

Zum Start in den Tag werden Andachten für Paare, Männer-Frühschoppen, „Verweilendes Gebet“ und „Feel Go(od)“, eine Mischung aus Worship und Fitnesszirkel, angeboten. Tradition hat das Bibelarbeit-Format „Ein Text, drei Perspektiven“: Jede Einheit wird von drei Personen mit unterschiedlichem theologischen Hintergrund vorbereitet. „Der Blick über den Tellerrand ist garantiert“, heißt es in der Pressemitteilung. Ein Team besteht aus der Unternehmensberaterin Ana Hoffmeister, dem Migrationsexperten Yassir Eric und Fadi Krikor („Fathers House for all Nations“). Ein weiteres Team setzt sich zusammen aus der Theologie-Professorin Mihamm Kim-Rauchholz, der Pastorin Franziska Klein und Igor Swiderski, Leiter einer jüdisch-messianischen Gemeinde. In Team drei legen die Pädagogin Miriam Knödler, Pastor Siegfried Winkler und die Gemeindegründerin Jana Kontermann die Texte aus.

Ganz viel Musik

Nachmittags gibt es Workshops, Seminare, Sport- und Kreativ-Angebote. An den Abenden soll es in die „Tiefe“ gehen – mit Lebens-Geschichten, Konzerten, Brauhaus-Session, Worshipnight, Abendspaziergang oder Nachtwanderung. „Wir sind froh, dass wir mit Alive Worship eine der derzeit angesagtesten Lobpreis-Bands für SPRING gewinnen konnten“, sagt Armin Jans. Musikalisch wirken außerdem mit: Sefora Nelson, Lothar Kosse, Sarah Kaiser, das Musikkabarett Duo Camillo und DJ Faith. Im Kinderprogramm sind Mike Müllerbauer, Sebastian Rochlitzer und die Band Puzzles am Start.

Bis zum 15. Februar gilt noch ein Frühbucherrabatt. Das digitale Programmheft gibt es hier (PDF)

SPRING findet seit 1998 immer in der Woche nach Ostern und seit 2009 in Willingen (Nordhessen) statt. Ziel ist laut Veranstalter, „dass Menschen auftanken können – für Körper, Kopf und Seele.“ Veranstalter ist die Evangelische Allianz in Deutschland. Rund 400 Ehrenamtliche machen das Festival möglich.

