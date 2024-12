Syrien: Erstes Treffen zwischen christlichen Vertretern und Rebellen-Regierung

Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien gibt es erste Kontakte zwischen den neuen Machthabern und Vertretern der christlichen Minderheit. Aktuell sei die Lage ruhig.

Über das Treffen und die aktuelle Lage in Syrien berichtete der armenisch-katholische Bischof von Damaskus, Georges (Kévork) Assadourian, dem Hilfswerk „Kirche in Not“.

Assadourian habe am vergangenen Montag zusammen mit zwei weiteren Geistlichen das Hauptquartier der islamistischen Rebellengruppen besucht. Bei dem Treffen sei vor allem die Rolle der Christen im neuen syrischen Staat Thema gewesen, berichtete der Bischof: „Wir diskutierten über die Präsenz der Christen und auch über deren Rolle. Man versicherte uns, dass alles gut werden würde und wir uns keine Sorgen machen müssten.“ Assadourian unterstrich, dass im Hauptquartier ausländische Botschafter anwesend gewesen seien. Er habe die internationalen Bemühungen, die Entwicklungen in Syrien zu überwachen, gewürdigt.

Kirchen nehmen alltägliche Arbeit wieder auf

„Die Lage in Damaskus ist aktuell ruhig“, teilte Assadourian mit. Im Hinblick auf die Flucht von Präsident Bashar al-Assad sagte der Bischof: „Es war ein sehr dramatischer Tag in der Geschichte Syriens. Der Präsident verließ das Land, und alles verwandelte sich in eine ,Wüste’ – ein Land, das vom Regime befreit wurde, das über 50 Jahre an der Macht war.“

Um auf die Sorgen der Gläubigen nach ihrer Zukunft im Land einzugehen, hätten sich Religionsvertreter am armenisch-katholischen Bischofssitz getroffen und eine gemeinsame Strategie beraten. Nachdem ein zunächst anberaumtes Treffen mit einem wichtigen Rebellen-Anführer nicht stattfinden konnte, habe dieser einen Sprecher mit einer beruhigenden Botschaft entsandt, bevor das Treffen dann am Montag zustande kam.

Das Hilfswerk „Kirchein Not“ unterstrich in einer Pressemitteilung, dass es seine Unterstützung für Christinnen und Christen in Syrien „unvermindert“ fortsetze, damit “ ihre Stimme gehört und Religionsfreiheit gewährleistet wird.“