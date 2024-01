Taufstelle Jesu am Jordan meldet neuen Besucherrekord

Die Taufstätte Al-Maghtas in Jordanien gilt als ein möglicher Taufort Jesu und ist UNESCO-Weltkulturerbe. 2023 verzeichnete die Pilgerstätte einen Besucherrekord.

Die Taufstelle Al-Maghtas, auch „Bethanien jenseits des Jordans“ genannt, liegt am Ostufer des Jordan, neun Kilometer nördlich des Toten Meeres in Jordanien. 2015 wurde sie durch die UNESCO zur Weltkulturerbestätte ernannt und zieht jedes Jahr viele Besucher an. Laut dem arabisch-christlichen Portal „Abouna“ besuchten im vergangenen Jahr 212.000 Menschen die Taufstelle (2022: 156.000). Laut dem Generaldirektor der Taufstättenkommission, Rustom Mkhjian, machten Gäste aus Italien und Frankreich fast 35 Prozent der Gesamtzahl der Besucher aus. Die Mehrheit der arabischen Touristen kam aus dem Libanon.

- Werbung -

Weitere Taufstellen in Israel und Westjordanland

Neben Al-Maghtas gibt es weitere Taufstellen in Israel und im Westjordanland, die zu den möglichen Tauforten Jesu zählen. Die Taufstätte Qasr al-Yahud liegt gegenüber von Al-Maghtas auf der westlichen Ufer des Jordans im Westjordanland. Sie war früher ebenfalls unter dem Namen „Al-Maghtas“ bekannt. Eine weitere Taufstelle ist Jardenit südlich des Sees Genezareth.