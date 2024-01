MEHR-Festival: Hoffnung auf lebensverändernde Tage

Rund 11.000 Besucher kamen zum Auftakt des „MEHR“-Festivals in Augsburg. Initiator Johannes Hartl äußerte große Dankbarkeit – und Hoffnung.

„Wir konnten es kaum erwarten“, beschrieb Johannes Hartl, Gründer des Gebetshauses in Augsburg, seine Vorfreude auf das Glaubensfestival – die habe bei „elf von zehn Punkten“ gelegen. Der große Besucherandrang in der Augsburger Messe mache das Team sehr dankbar: „Wir sind extrem glücklich, wir platzen aus allen Nähten.“ Auf die teils hohen Eintrittspreise angesprochen sagte Hartl, dass kostenpflichtige Livestreams und höherpreisige Premium-Angebote nötig seien, um zum Beispiel die günstigen Tickets für Kinder und Teenager zu ermöglichen. Er würde das Festival sehr gerne günstiger anbieten, aber das Festival mache schon jetzt finanziell kein Plus. „Wenn es gut läuft, steht da eine rote Null“, so Hartl.

In seinem Auftaktvortrag sprach Hartl über das Geheimnis der bleibenden Begeisterung im Glauben. Zum Motto des Glaubensfestivals („God is here“ / „Gott ist hier“) sagte er, dass uns Gott auch in einer von Krieg gebeutelten und Krisen erschütterten Welt mit seiner Gegenwart beschenke. Hartls Hoffnung für die Tage in Augsburg: „Dass Menschen sagen, diese Tage haben mein Leben verändert.“

Im Rahmen des Festivalbeginns gaben die Organisatoren vom Gebetshaus Augsburg bekannt, dass es ab Februar einen kontinuierlichen Livestream via YouTube aus dem Gebetshaus geben soll. Außerdem wurde für den Januar 2025 das Jugendfestival „Zimzum“ angekündigt, das das Gebetshaus in Kooperation mit Campus für Christus ebenfalls in der Augsburger Messe durchführen will. Das nächste MEHR-Festival soll 2026 stattfinden.

Veranstalter der MEHR-Konferenz ist das Gebetshaus Augsburg, eine 2005 gegründete ökumenische Initiative, die es sich zum Ziel gemacht hat, den christlichen Glauben auf zeitgemäße Weise erfahrbar zu machen. Die Arbeit ist spendenfinanziert.