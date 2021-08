TV-Tipp: „Real Life Guy – Der YouTuber, der Tod und die Hoffnung“

- Werbung -

Viele Menschen in Deutschland haben die Geschichte von Philipp Mickenbecker verfolgt. Der YouTuber von den „Real Life Guys“ starb mit 23 Jahren an einer Krebserkrankung. Bis dahin teilte er regelmäßig Gesundheitsupdates und sprach über seine lebensverändernden Glaubenserfahrungen. Die Filmemacherinnen Domenica Berger und Stefanie Gromes haben Philipp kurz nach seiner letzten Krebsdiagnose über einige Wochen begleitet. Die NDR-Dokumentation ist in der ARD-Mediathek zu sehen.

Link: „Real Life Guy – Der YouTuber, der Tod und die Hoffnung“