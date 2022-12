TV-Tipp: Warum glaubst du?

Das ZDF geht der Frage nach, warum junge Erwachsene in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft noch glauben. Beim Thema Tod mit dabei: „Real-Life-Guy“ Johannes Mickenbecker.

Die Journalistin Saadet Czapski beschäftigt sich in der Reportagereihe „37° Leben: Warum glaubst du?“ mit existentiellen Lebensfragen junger Menschen zu den Themen Liebe, Hoffnung, Tod und Schuld. Sie möchte herausfinden, ob Religion heute noch relevant ist und warum junge Leute glauben. Für die Folge „Der Tod“ besucht Czapski unter anderem Johannes Mickenbecker vom YouTube-Kanal „The Real Life Guys“. Im Fernsehen läuft die Folge am Sonntag, 11. Dezember, um 9.03 Uhr. Sie ist aber bereits vorab in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Mickenbeckers Schwester Elisabeth kam mit 18 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Sein Bruder Philipp starb an Krebs. In „Warum glaubst du? Der Tod“ geht es darum, wie Mickenbecker zum Glauben kam und warum er ihn trotz all des Leids nicht aufgegeben hat.

In einer vorherigen Folge der Reportagereihe zum Thema Hoffnung traf Czapski Magali, die in die ICF München geht. Sie und ihr Mann leiden unter einem unerfüllten Kinderwunsch. Der Glaube habe ihr in dieser schweren Situation Halt und neue Hoffnung gegeben, sagt Magali. Sie gründet ein christliches Netzwerk für Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch. Czapski spricht mit einigen der Frauen darüber, wie ihnen der Glaube Kraft und Zuversicht schenkt.