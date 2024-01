Umfrage: Zahl der US-Amerikaner ohne religiöse Bindung wächst

Menschen ohne religiöse Bindung machen einer Umfrage zufolge 28 Prozent der US-Bevölkerung aus – zwölf Prozent mehr als im Jahr 2007.

Die Zahl der US-Amerikaner ohne religiöse Bildung ist weiter gewachsen. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des in Washington ansässigen Instituts Pew Research Center. Obwohl sich in dieser Gruppe zwar viele Nichtgläubige befänden, hätten 70 Prozent angegeben, dass sie an Gott oder eine andere höhere Macht glaubten.

Laut der Umfrage sei die Zahl der Menschen ohne religiöse Bindung seit 2007 von 16 Prozent auf gegenwärtig beinahe ein Drittel gestiegen. Menschen ohne religiöse Bindung gelten als die am schnellsten wachsende „Glaubensgruppe“. Zahlreiche Kirchen beklagen zurückgehende Mitgliederzahlen.

Zwei Drittel der Menschen ohne religiöse Bindung begründen der Studie zufolge ihre Haltung mit Skepsis gegenüber religiösen Lehren. 47 Prozent erklären, sie könnten religiöse Organisationen nicht leiden. 30 Prozent sagen, sie hätten schlechte Erfahrungen mit religiösen Menschen gemacht.

Religiös nicht gebundene US-Amerikaner stehen laut der Umfrage politisch eher links. 62 Prozent identifizieren sich mit der Demokratischen Partei. An der Umfrage nahmen laut Pew 11.201 Menschen teil.