VEF wählt neuen Präsidenten

Erstmals haben die Mitglieder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) den Vertreter einer kleinen Mitgliederkirche zum Präsidenten gewählt. Marc Brenner arbeitet hauptamtlich als Präses der Gemeinde Gottes. Bisher war er stellvertretender Präsident. Brenner folgt als VEF-Präsident auf Christoph Stiba vom Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (EFG), der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Jochen Geiselhart, Leiter von Foursquare Deutschland, wurde als Brenners Stellvertreter gewählt.

„Auf der Basis des christlichen Glaubens sind die Freikirchen in ihrer Vielfalt vereint, um sich in Gesellschaft und Ökumene zu engagieren“, unterstrich Brenner das Anliegen der VEF. Diese ermögliche es den Freikirchen, mit ihren „Positionen in Politik und Gesellschaft Gehör zu finden und auf diese Weise Entwicklungen positiv mitzugestalten.“ Die Standpunkte bringe Konstantin von Abendroth als politischer Beauftragter im Bundestag ein. Ein besonderer Schwerpunkt im gesellschaftlichen Engagement liege dabei auf dem Einsatz für Religionsfreiheit und Menschenrechte.

Die VEF wurde 1926 gegründet und ist nach eigenen Angaben der älteste ökumenische Zusammenschluss in Deutschland. Ihr gehören dreizehn Mitglieds- und zwei Gastkirchen an, die rund 280.000 Mitglieder repräsentieren.