Wacken Open Air: Kirche feiert „Metal-Church“-Gottesdienst

Die „Metal-Church“ zum Auftakt des Metal-Festivals in Wacken gibt es seit 2013 – auf Wunsch der Wacken-Teilnehmer mit alten Kirchenliedern und nicht mit Metal-Songs.

Die evangelische Kirchengemeinde Wacken lädt zum Start des Metal-Festivals Wacken Open Air am 3. August zur „Metal Church“ ein. Der Gottesdienst steht unter dem Motto „Gott ist unsere Lebenskraft!“. Die „Metal-Church“ soll laut Pfarrerin Denise Westphal die Wacken-Besucher in dieser krisengeschüttelten Zeit ermutigen. Wer dabei sein möchte, benötigt ein Festivalticket.

Seit 2013 findet dieser Gottesdienst am Tag vor dem offiziellen Start des Metal-Festivals statt. „Die Wacken-Teilnehmer kommen in den Gottesdienst, um aufzutanken und wünschen sich deshalb alte Kirchenlieder“, sagt Westphal. Auf dem Programm der „Metal-Church“ stehen aber auch Wortbeiträge, Gebete und Lieder wie zum Beispiel der Beatles-Hit „Let It Be“. Der Text des Beatles-Songs wird auch im Gottesdienst aufgegriffen. Im Anschluss an die „Metal-Church“ singt die kroatische A-capella-Band Metaklapa Lieder der Metal-Band Iron Maiden.

Seelsorge auf Metal-Festival

Auf dem Wacken Open Air bietet außerdem ein 20-köpfiges Team der Jungen Nordkirche Seelsorge rund um die Uhr an. Willkommen seien alle, die Rat suchen, unabhängig davon, ob der Wunsch danach erst mit dem Festival entstanden sei oder ob Probleme und Sorgen schon länger bestünden, sagt Landesjugendpastorin Annika Woydack, die das Seelsorge-Team leitet. Konfession oder Kirchenzugehörigkeit spielten dabei keine Rolle.

Das Wacken Open Air startete 1990 mit 800 Besuchern. Heute gilt es als eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. Die Seelsorge ist seit 2010 fester Bestandteil des Open-Air-Festivals.