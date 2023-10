„Wandel säen“: Brot für die Welt startet bundesweit 65. Spendenaktion

Brot für die Welt eröffnet am 1. Advent in Leipzig seine Spendenaktion unter dem Motto „Wandel säen“. Das Hilfswerk wirbt mit der Aktion für ein gerechtes und globales Ernährungssystem.

Am 3. Dezember beginnt die 65. Spendenaktion des Hilfswerks Brot für die Welt in Leipzig unter dem Motto „Wandel säen“. Die Eröffnung findet in der historischen Peterskirche statt und wird live von der ARD übertragen. Der Gottesdienst, der den Beginn der Aktion markiert, wird von Pfarrerin Dagmar Pruin und Landesbischof Tobias Bilz geleitet. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck wird ebenfalls am Gottesdienst teilnehmen und als Ehrengast auftreten.

- Werbung -

Das Hilfswerk will mit dieser Aktion Spenden sammeln, durch die ein globales Ernährungssystem aufgebaut werden soll, das sich an den Bedürfnissen armer und benachteiligter Gruppen orientiert und klimaschonend ist. Im Vorfeld lobte Dagmar Pruin die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und erklärte das Motto zum Ziel: „Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen arbeiten wir erfolgreich Tag für Tag daran, Wandel zu säen. Unsere Projekte zeigen, dass es möglich ist, gleichzeitig unsere natürlichen Ressourcen zu schonen und ausreichend gesunde Ernährung anzubauen“.

Landesbischof Bilz: „Menschenrecht nicht nur auf dem Papier“

Dietrich Bauer, Chef der Diakonie Sachsen, die ebenfalls Gastgeber der Eröffnung ist, betonte: „Vor allem geht es um eine gerechte Verteilung von Ressourcen. Globale Wirtschaft und Handel müssen fair sein, Umwelt- und Sozialstandards für alle gelten. Das Motto „Wandel säen“ ist genau richtig, denn es muss sich vieles ändern.“ Auch der sächsische Landesbischof Tobias Bilz sieht dringenden Handlungsbedarf: „Im Globalen Süden leiden hunderte Millionen Menschen unter Hunger. Es ist wichtig, dass die Arbeit von Brot für die Welt unterstützt wird und das Menschenrecht auf angemessene Ernährung nicht nur auf dem Papier steht.“

Brot für die Welt startet seine Spendenaktionen traditionell mit einem Festgottesdienst am 1. Advent. Für die Spendenaktion stellt das Werk Materialien zur Verfügung, die Kirchen und Gemeinden nutzen können, um die Aktion in den lokalen Gemeinden bekannt zu machen. Im vergangenen Jahr ist laut einer Pressemitteilung eine Spendensumme von 75,6 Millionen Euro erreicht worden, die in rund 1.800 Entwicklungsprojekte in fast 90 Ländern investiert wurde.

Link: Spendenaktion

Brot für die Welt ist als weltweit tätiges Entwicklungswerk der evangelischen Kirchen in Deutschland in mehr als 80 Ländern rund um den Globus aktiv. Gemeinsam mit lokalen Partnern unterstützen sie arme und ausgegrenzte Menschen, aus eigener Kraft ihre Lebenssituation zu verbessern.