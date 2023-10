Marburg: Erstes Ökumenisches Gemeindezentrum Deutschlands wird 50 Jahre alt

Es war das Erste in Deutschland: Das Ökumenische Zentrum Thomaskirche in Marburg wird 50 Jahre alt. Ein Erfolgskonzept ist es jedoch nicht.

Die Einweihung des Gemeindezentrums fand am 14. Oktober 1973 statt. Doch sei die Idee der ökumenischen Zentren „kein Erfolgskonzept geworden“, sagte der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Am Richtsberg, Oliver Henke, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Schon 1973 und 1974 seien in Deutschland weitere ökumenische Zentren entstanden, doch habe die Idee später an Zuspruch verloren.

Aktuell befinde sich die Ökumene in den beiden Kirchengemeinden „im Stillstand“, erklärte Henke: Die katholische Pfarremeinde Liebfrauen habe seit drei Jahren – auch pandemiebedingt – keine Gottesdienste mehr im Zentrum gefeiert. Es gebe aber noch gemeinsame Projekte wie den Weltgebetstag. Auch das Jubiläum am 14. Oktober werde gemeinsam mit einem Festgottesdienst gefeiert. Dennoch stelle sich die Frage nach der Zukunft des Zentrums.

Planungen für den Bau begannen Ende der 1960er Jahre, als am Richtsberg in Marburg ein neuer Stadtteil entstand, wie Henke berichtete. Die ökumenische Bewegung „hatte damals stark an Fahrt aufgenommen“ – das Bistum Fulda und die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck ließen sich von der Idee eines gemeinsamen Zentrums überzeugen. „Ursprünglich war ein gemeinsamer liturgischer Ort geplant, getrennt durch eine Falttür“, sagte Henke. Doch hätten die beiden Kirchenleitungen nicht zugestimmt. „Daraufhin wurde eine Mauer eingezogen, zum Ärger der Architekten und der Kirchengemeinden.“ Durch diese Mauer gehe seit Jahrzehnten von oben nach unten ein Riss.

