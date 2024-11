Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen am 10. November

Die Weltweite Evangelische Allianz ruft für den 10. November zum Gebetstag für verfolgte Christen auf. Im Fokus stehen diesmal die Länder Burkina Faso, Iran und Nordkorea.

Christen weltweit werden dazu angehalten, an diesem Tag in ihren Gottesdiensten und Gebetstreffen besonders für die verfolgten Gläubigen zu beten. In Deutschland unterstützen unter anderem Open Doors und die Evangelische Allianz den „Weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen“.

„Gebet ‚lohnt‘ sich, weil es den Arm Gottes bewegt und deshalb reale Veränderungen bewirken kann“, so EAD-Vorstand Dr. Reinhard Schink. Auch Matthias Böhning, Leiter des Arbeitskreises für Religionsfreiheit, Menschenrechte und Verfolgte Christen (AKREF) ruft zum Gebet auf: „Keine Verfolgung aufgrund des Glaubens erleben zu müssen, ist ein Vorrecht, das in globaler Hinsicht immer mehr zur Ausnahme statt zur Regel wird. An diesem besonderen Sonntag denken wir im Gebet an Millionen verfolgte Glaubensgeschwister in zahlreichen Ländern rund um den Globus.“

Open Doors und die Evangelische Allianz stellen Materialien und Gebetsinformationen zur Verfügung, um die Vorbereitung und Gestaltung der Gottesdienste zu erleichtern.

Hintergund: Der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen ist eine jährliche Initiative, die das Bewusstsein für die Situation von Christinnen und Christen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, schärfen soll. Durch Gebet und Solidarität möchte die EAD gemeinsam mit der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA) den verfolgten und benachteiligten Gläubigen Hoffnung und Unterstützung vermitteln sowie in speziellen Gebeten und besonderer Fürbitte bewusst um den Segen und Frieden Gottes für die Menschen und Länder dieser Regionen bitten.