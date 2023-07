Wenn Lobpreis zur Sünde wird

Lobpreismusik und soziale Gerechtigkeit – was hat das miteinander zu tun? Nicht viel, würden die meisten sagen. Und genau da liegt der Fehler.

Wer die Anbetung Gottes von sozialer Gerechtigkeit trennt, sündigt, schreibt Theologe M. Daniel Carroll R. (Rodas) in einem Artikel für das US-amerikanische Magazin Christianity Today. Er beschäftigt sich in seinem Text mit dem Propheten Amos und dessen Kritik am Lobpreis der Israeliten. Warum verdammte Gott deren Heiligtümer und Lobpreis?

Gott zu suchen heißt, das Gute zu suchen und zu lieben, das Böse zu hassen und für Gerechtigkeit zu kämpfen – und das leidenschaftlich, schreibt Carroll. Die Israeliten kamen dem nicht nach. Sie trennten die Anbetung Gottes von sozialer Gerechtigkeit. Und Gott hasste das. Dies zeigt sich laut Carroll in Amos 5. Dort verurteilt Gott den Lobpreis Israels: „Ich hasse und verachte eure Feste […] Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder […]“ Und direkt danach heißt es: „Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.“ (Amos 5,24)

Lobpreis getrennt von der Realität

Amos 4,5 bringt den schweren Fehler der Israeliten auf den Punkt: „[…] denn so habt ihr’s gern […]“ Bei ihrer Anbetung Gottes ging es allein um sie selbst, schreibt Carroll. Sie hätten sich gut dabei gefühlt, Gottes Güte zu preisen. Und dabei hätten sie nicht bemerkt, dass ihr Lobpreis in den Augen Gottes Sünde war.

Gott hatte Hunger, Dürre, Ernteausfälle, Krieg und Zerstörung über Israel gebracht. (Amos 4,6-11) „Es gab nichts, wofür Gott zu danken war!“, sagt Carroll. Diese Geschehnisse sollten Israel zu Gott zurückbringen, aber die Israeliten weigerten sich. Ihr Lobpreis sei getrennt gewesen von der Realität und vom „lebendigen Gott“.

Gott toleriert keine Anbetung, die Ungerechtigkeiten ignoriert

Israel betete einen Götzen an. Dieser Götze legitimierte „die sozialen Strukturen, die zu einer weitverbreiteten Unterdrückung führten“. Der Hohepriester hatte keinen Drang, die Schwachen zu verteidigen und das Falsche anzuprangern. Gott toleriere so etwas nicht, schreibt Carroll. „Gottesdienst, soziale Belange und politische Realitäten sind unausweichlich miteinander verwoben.“

Bei der Anbetung Gottes stehe Gottes Wesen auf dem Spiel. Gott ist in jeden Bereich des Lebens involviert, und das muss sich laut Carroll in der Anbetung widerspiegeln. Nur so könnten Menschen geformt werden, die Gott in seiner Gerechtigkeit reflektierten – und diese in unserer Gesellschaft lebten.

Die Forderung nach Gerechtigkeit sei zentral für die Person Gottes, so Carroll. „Der Gerechtigkeit freien Lauf zu lassen, bedeutet, religiöse Aktivitäten anzuprangern, die sich nicht um Ungerechtigkeit kümmern, Rituale, die sich nicht um die Bedürfnisse der Menschen kümmern, und einen Glauben, der sich an eine politische Ideologie verkauft.“

M. Daniel Carroll R. (Rodas) lehrt am evangelikalen Wheaton College, Chicago (USA). Carrolls Mutter stammt aus Guatemala. Dort arbeitete er auch eine Zeit lang als Theologieprofessor. In dieser Zeit beschäftigte sich Carroll tiefer mit der Befreiungstheologie. Diese versteht sich laut Wikipedia als „Stimme der Armen“ und will zu ihrer Befreiung von Ausbeutung, Entrechtung und Unterdrückung beitragen.

Link: „Is God Pleased by Our Worship?“ (Christianity Today; Englisch)