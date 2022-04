„Wir sind verbunden!“ – Ein Lied aus 30 Orten

400 Menschen in 30 Orten singen „Wir sind verbunden“ und setzen damit ein Zeichen für Frieden und Zusammenhalt. Die Idee dazu hatte Liedermacher Martin Buchholz.

- Werbung -

Der Liedermacher und TV-Journalist aus Rösrath bei Köln schickte seinen Song vor drei Wochen an Freunde und Bekannte und lud sie zum Mitmachen ein. Das Echo war groß: „Von Berlin bis Winnenden, von Gettorf bis Ludwigsburg haben Sängerinnen und Sänger, viele Chöre, Kirchengemeinden und Schulklassen das Video mitgestaltet, gesungen, getanzt und Bilder gemalt“, so Buchholz. Nun hoffe er, dass das von Helmut Jost arrangierte Lied weiter Kreise zieht und noch viele es in ihren Orten singen.

„Ich glaube, dass in dieser bedrückenden Zeit solche Signale der Verbundenheit eine ermutigende Erfahrung sein können“, sagt Buchholz. „Ohnmacht, Wut und Traurigkeit, das, was uns beschwert, teil’n wir im Gebet und bitten, dass uns Gott erhört“, heißt es in dem Song. Und weiter: „Stärker als Gewalt und Krieg wird die Liebe sein. Dass der Traum von Freiheit siegt, hoffst du nicht allein!“

Zu den Mitwirkenden im Video zählen die „Königskinder“ (Hüttenberg), der Kinder- und Jugendchor Lengfurt, Gesangsgruppe Frank Boysen mit Familie und Freunden, Dania König, Helmut, Frieder und Ben Jost, Ruthild Wilson, Clemens Bittlinger, Eberhard Rink, Jan Primke, Katja Zimmermann und viele mehr.

Chornoten und Band-Playback zu „Verbunden“ gibt es für einen geringen Preis im Online-Shop von Martin Buchholz.

Link: Wir sind verbunden (YouTube)