Württembergische Landeskirche erlaubt digitales Abendmahl

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat ihre Abendmahlsordnung geändert: Digitale sowie von Laien geleitete Abendmahlsfeiern sind nun möglich.

Die Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg hat beschlossen, dass ab sofort digital Abendmahl gefeiert werden darf. In Ausnahmefällen dürfe die Abendmahlsfeier entweder komplett digital oder hybrid ablaufen, heißt es jetzt im Kirchengesetz. Das neue Gesetz tritt im Oktober 2022 in Kraft und soll nach zwei Jahren bewertet werden.

Dem Beschluss ging eine Diskussion im Theologischen Ausschuss voraus. „Es ist gut, dass wir uns damit beschäftigt haben. Es ist einfach ein Sakrament und da kann man nicht leichtfertig mit umgehen“, sagt Synodalpräsidentin Sabine Foth in einem Frage-Antwort-Video zur Landessynode.

Zudem nahm die Landessynode eine Notlagenregel für das Abendmahl auf. Erwachsene Christinnen und Christen dürfen nun auch das Abendmahl leiten, wenn „bei unmittelbarer Lebensgefahr oder in einer vom Oberkirchenrat festgestellten Notlage“ keine Pfarrerin oder kein Pfarrer zu erreichen ist.