Pia Hadley: „Als meine Sonne unterging“

Corinna Kohröde-Warnken erzählt in diesem Buch die berührende Geschichte von Klaus und Pia. Klaus ist Jahrgang 1946 und ein schöner, stolzer und eleganter Mann. Laut Pia könnte er der Bruder von Götz George sein: ein geselliger Mensch, der gerne lachte und offen auf die Menschen zuging, abenteuerlustig und unerschrocken war.

1980 lernen Pia und Klaus sich kennen und 1987 heiraten sie. Nach einem Arbeitsplatzwechsel 1984 entwickelt Klaus einen Dauerhusten. Auf Drängen von Pia läßt er sogar eine Röntgenaufnahme machen, doch der behandelnde Arzt erkennt nicht die Veränderungen in der Lunge und übersieht dadurch die Anfänge eine Krankheit, die sich COPD nennt und bis heute als unheilbar gilt.

Da Kranksein „unmännlich“ ist, ist die gesundheitliche Abwärtsspirale, die dann einsetzt, für Klaus unerträglich. Immer wieder erwähnt er, daß er so nicht weiterleben will. Unbemerkt von Pia hat er sich auch zwischenzeitlich die passende Pistole angeschafft, um nicht an einem Erstickungstod zu sterben. Am 6.8.1994 beendet Klaus mit dieser Pistole sein Leben.

An die kurze Biographie von Klaus schließt sich eine Diskussion zum Thema Suizid an. Laut der Autorin ein sozialgesellschaftliches Thema, dem wir uns dringend stellen sollten. Die Gründe für Suizid sind sehr vielfältig, aber aus Angst, es könnte zu Nachfolge-Suiziden kommen und deshalb nicht darüber zu reden, hält die Autorin für keine gute Haltung. Aufklärung über hospizliche und medizinische Versorgung könnte da sicherlich weiterhelfen.

Doch gleich zu Beginn wird der Leser darauf hingewiesen, dass das Buch keine abschließenden Antworten auf Fragen bietet, die zwangsläufig in Zusammenhang mit einem Suizid entstehen: die Frage nach Schuld oder Versäumnissen. Doch es ist auch klar, dass die Entscheidung für das Leben oder den Tod jeder selbst trifft. Speziell diese anschließenden Ausführungen fand ich sehr wichtig. Sie sind hilfreich für betroffene Angehörige, da die Trauer nach einem Selbstmord anders empfunden wird, als nach einem Unfall oder schwerer Krankheit.

Von Ingrid Bendel

Leseprobe (PDF)

