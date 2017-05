Pranitha Timothy: Liebe ohne Grenzen – Gottes leise Stimme für die Unterdrückten

Das Buch Liebe ohne Grenzen ist die Biographie von Pranitha Timothy. Sie lebt in Chennai (Indien) mit ihrem Mann und zwei Kindern und arbeitet als Sozialarbeiterin und Menschenrechtlerin.

Aufgewachsen in einer christlichen Missionarsfamilie lernt Pranitha schon früh die in Indien vorherrschende Ungerechtigkeit kennen: Jungen sind mehr wert als Mädchen und Menschen werden nach ihrer Kastenzugehörigkeit behandelt. Den christlichen Glauben vergisst Pranitha während ihrer Schul- und Studienzeit und wird immer rebellischer. Irgendwann kommt sie auch in Kontakt mit dunkeln Mächten und empfindet bald keine Liebe mehr für andere Menschen. Doch schließlich fängt Pranitha an, sich dafür zu hassen, was aus ihr geworden ist und erkennt, dass sich in ihrem Leben radikal etwas ändern muss. Sie beschließt, Jesus Christus noch einmal eine Chance zu geben. Doch dann der Schock: 1997 erhält Pranitha die Diagnose „Hirntumor“.

Pranitha verspricht Gott: „Wenn ich diese Operation überlebe, will ich dir mein ganzes Leben lang dienen.“ Bei der Operation werden ihre Stimmbänder gelähmt, doch Pranitha gibt nicht auf. Sie betet und glaubt fest an Heilung. Einige Zeit später erhält Pranitha einen Teil ihrer Stimme zurück. Wenn auch nur leise und brüchig, eine Stimme ist eine Stimme. Und diese Stimme wird zur Hoffnung für viele. Pranitha tritt für die Rechte anderer ein, die zu schwach sind, um gehört zu werden. Für Menschen, die in Sklaverei und Unterdrückung gefangen sind.

In den ersten zwei Kapiteln wird der Leser in eine Situation mitgenommen, die zeigen soll, welch schwierigen Herausforderungen Pranitha in ihrem Beruf gegenüber steht. Es wird die Befreiung zweier Mädchen geschildert, die von ihrer Mutter als Sexsklavinnen verkauft werden sollen. Für mich etwas abrupt fängt dann ab dem dritten Kapitel die gut strukturierte und leicht verständliche Schilderung von Pranithas Lebenslauf an, die vor allem ab Pranithas Schulzeit an Spannung gewinnt. In der Mitte des Buches werden auf acht Seiten Fotos von Pranithas Kindheit und ihrer Familie sowie ihrer Arbeit gezeigt. Hier hätte ich mir teilweise etwas aussagekräftigere Bilder gewünscht.

Von Dorothee D.