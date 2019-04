30 Tage lang beten auch Christen in der Schweiz für die islamische Welt. Die weltweite Aktion startet am 6. Mai, dem Beginn des Fastenmonats Ramadan. Die Evangelischen Allianzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben anlässlich von „30 Tage Gebet für die islamische Welt“ ein Gebetsheft heraus. Das Gebetsheft zeige in Wort und Bild, wie verschiedene muslimische Volksgruppen rund um den Globus Gastfreundschaft lebten, heißt es in der Pressemitteilung der Schweizer Allianz.

Viele Muslime seien auf der Flucht, auf der Suche nach Sicherheit und Hoffnung: „Christen haben in Jesus und seiner Liebe für die Menschen eine Hoffnung weiterzugeben. Eine Möglichkeit dazu ist das Gebet, in dem sie ihre Liebe für die Nächsten ausdrücken. Und zu diesen gehören auch die über 1,5 Milliarden Menschen muslimischen Glaubens.“

Das Gebetsheft sowie eine Sondersaugabe für Familien und Kinder können auf der Webseite der Schweizer Evangelischen Allianz heruntergeladen werden. Für weitere Informationen und Gebetsanliegen gibt es außerdem eine Facebook-Seite, die App „Deutschland betet“ sowie einen SMS-Service („Start Welt“ an die Nummer 939).