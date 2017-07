Thomas Penzel: Häng deine Regenwolken in die Sonne

In unserem Leben scheint nicht immer die Sonne. Doch inmitten des größten Regenschauers bleibt eine Hoffnung: der Trost der Liebe und Gegenwart Gottes. Das Buch erzählt 30 wahre Geschichten, die den „Regenbogen“ in schweren Zeiten erkennen lassen – mit Impulsen zum Nachdenken.

Menschen erzählen von ihren Erlebnissen mit Gott, wie er ihnen in ihren Höhen und Tiefen zur Seite gestanden und geholfen hat. In scheinbar ausweglosen Situationen oder einfach im Alltag. Es sind Mutmachgeschichten, die einem helfen, seinen Glauben zu festigen oder neu zu finden. Gott ist überall und hilft. Auch wenn wir ihn gerade nicht bemerken.

Sicher funktioniert es nicht wie bei einem Automaten, wie es einst auch Dietrich Bonhoeffer sagte: „Ein Gebet zu Gott ist nicht wie ein Automat: Oben schmeißt man die Münze rein und unten kommt der Erfolg raus.“ Nur mit Geduld erlebt man sein persönliches Wunder.

Der Schreibstil des Buches ist einfach gehalten. Man merkt nicht sofort, dass die Erlebnisse von unterschiedlichen Personen stammen. Als Leser kommt man gut mit, kann sich toll in die Erlebnisse hineinversetzen. Das Buchcover passt sehr gut zu den Geschichten. Jeder von uns hat seine Regenwolke, die er einfach nur in die Sonne hängen sollte. In diesem Fall ist Gott unsere Sonne.

Von Jared Voelker