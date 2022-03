Die AVC unterstützt Partner in der Ukraine, die Einwohner evakuieren und versorgen, finanziell und organisiert Hilfsgütertransporte nach Moldawien und Polen.

Vom AVC-Zentrallager in Polen aus wird ein Teil der Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze zur Versorgung der dort angekommenen Flüchtlinge gebracht. Der Großteil der Waren geht weiter in die Ukraine. In Polen, Moldawien und Rumänien unterstützt das Hilfswerk Partner, die Geflüchtete aufnehmen.

Ein AVC-Mitarbeiter aus Deutschland bereitet in Polen Gruppen Geflüchteter auf die Weiterreise nach Deutschland vor. Flüchtlinge werden aus Polen abgeholt. Die AVC-Zentrale in Nidda dient als erste Aufnahmestelle.

Homepage: Ukrainehilfe der AVC

Ansprechpartner: mail@avc-de.org

Spenden:

AVC Deutschland

IBAN: DE39 5066 1639 0007 0013 12

BIC: GENODEF1LSR

Online spenden: Ukraine-Hilfe