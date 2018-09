Ulrich Parzany: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“

In seinem neuem Buch „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ ruft Ulrich Parzany zu einem mutigen Bekenntnis als Christ auf – auch bei schwierigen Themen. Seine Grundbotschaft ist hierbei, dass wir Christen bei solchen Diskussionen mehr auf Gott hören sollten als auf den Menschen. Auch wenn wir dann nicht immer mit der Mehrheit gingen.

Die Grundlage zu unserer Meinungsbildung sollte immer auf der Bibel fundieren, dadurch könnten wir auch in umstrittenen Fragen eine christliche Leitlinie behalten. Ulrich Parzany hat sich bei seiner Argumentation immer sehr aktuelle Themen ausgesucht und unterstreicht diese oft mit beeindruckenden Lebenszeugnissen verschiedener Menschen.

Parzany antwortet in vielen Kapiteln auf Fragen, die sich sehr viele Christen stellen, ausführlich und logisch. Hierbei macht sein guter Schreibstil die Kapitel abwechslungsreich und spannend.

Beim Lesen fällt auf, dass sich der Autor wirklich intensiv mit seinen Themen auseinandergesetzt hat. Außerdem hat er es sehr gut geschafft seine Fragen umfassend zu beantworten und auch zum Handeln aufzurufen.

Besonders gut ist es, dass Parzany in seinem Buch zeigt, wie man am besten Gottes Meinung zu einem bestimmten Thema zum Beispiel in der Bibel finden kann. Denn Christen müssten immer aufpassen: Welche Meinung ist die von uns Menschen und welche ist die von Gott? Diese Frage bringt Ulrich Parzany sehr gut in sein Buch ein und damit den Leser zum Nachdenken.

Beim Lesen hat ebenfalls gut gefallen, dass der Autor oft Zitate von berühmten Christen (z.B. Martin Luther oder Dietrich Bonhoeffer) eingefügt und diese schlüssig in seine Argumentationen eingebaut hat.

In den letzten Kapiteln beschäftigt sich das Buch damit, ob und wie wir Christen uns in der zur Zeit aktuellen politischen Situation engagieren sollen, was sehr hilfreich ist.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Buch Mut gibt, Jesus nachzufolgen, auch wenn man dann oft nicht die Meinung der Mehrheit vertritt.

Von Fynn Peters

Leseprobe (PDF)