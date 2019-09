Der Neufeld Verlag in Cuxhaven feiert sein 15-jähriges Bestehen. „Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder willkommen ist!“ fasst Verleger David Neufeld sowohl das christliche Profil als auch den Programmschwerpunkt „Leben mit Behinderung“ zusammen. Sein Team bringt jährlich rund zehn Neuerscheinungen auf den Markt. „Wir erlauben uns den Luxus, ein handverlesenes Programm zusammenzustellen und diese Bücher aus Überzeugung zu verkaufen“, so Neufeld.

In seinem Programm vereint der Neufeld Verlag nach eigenen Angaben Autorinnen und Autoren aus einem „breiten christlichen Spektrum“ und will dazu einladen, „den Glauben ganz praktisch im Alltag zu leben.“

David Neufeld hatte von 1990 bis 1998 in der Außenredaktion des Bundes-Verlags in Cuxhaven gearbeitet, anschließend war er Pastor einer Mennonitengemeinde in Regensburg. Dort gründete er 2004 den Neufeld Verlag. 2017 erfolgte der Umzug an die Nordsee.