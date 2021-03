Werbung

Die Preisträger des Ökumenepreises 2021 der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Deutschland stehen fest. Das gab die ACK in einer Pressemitteilung bekannt. Den Hauptpreis bekommt das Projekt „Mit Luther zum Papst“ des Bistums Magdeburg, der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und der Evangelischen Kirche Anhalts. Darüber hinaus wurde erstmalig auch ein Innovationspreis verliehen. Er geht an das Projekt „hoffnungsfenster.de“, eine Initiative der Stadtökumene Elmshorn. Die Projekte werden im Zuge des digitalen Ökumenischen Kirchentags am 15. Mai 2021 vorgestellt, eine analoge Preisverleihung findet später statt.

Zum Ökumenepreis der ACK

Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen und durch Förderer wie die Bank für Kirche und Caritas, die Spar-und Kreditbank des Bundes Freier evangelischer Gemeinden Witten und die Neuapostolische Kirche unterstützt. Schirmherrin des Ökumenepreises ist die Vorsitzende des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen, Dr. Agnes Abuom.

Links:

Website zum Ökumenepreis

Hauptpreisgewinner „Mit Luther zum Papst“

Innovationspreisgewinner „Hoffnungsfenster“