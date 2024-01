Gewalt an Kindern: Wenn es dir selbst wehtut, lass es bleiben

Ist es in Ordnung, seine Kinder zu schlagen, wenn man es „in Liebe“ tut? Ja, sagt Papst Franziskus sinngemäß. Eltern- und Familienberaterin Daniela Albert, selbst Mutter und Christin, widerspricht entschieden.

Es gibt keine Pflicht zur „Züchtigung“ der eigenen Kinder, betont Eltern- und Familienberaterin Daniela Albert in ihrer Kolumne „Gotteskind und Satansbraten“. Auslöser für ihren Beitrag ist eine Äußerung von Papst Franziskus, der kürzlich – nicht zum ersten Mal – sinngemäß gesagt hatte, ein Klaps auf den Po sei nichts Schlimmes. Die Eltern hätten hinterher mehr Schmerzen als das Kind selbst.

Es sei „nicht in Ordnung, nicht biblisch, nicht Gottes Wille“, dass Kinder Gewalt erfahren, unterstreicht Albert. Trotzdem scheine sich in einem kleinen Teil der christlichen Welt die Idee hartnäckig zu halten, dass man Liebe auch durch Züchtigung zeigen könne. Die päpstliche „Beschwichtigung“, dass das Schlagen den Eltern ja mehr weh täte als den Kindern selbst, sei oft zu hören, wenn es um Gewalt gegen Kinder gehe.

„Wenn es sich für dich falsch und schmerzhaft anfühlt, dann tu es nicht““ Daniela Albert

„Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn; wer ihn lieb hat, der züchtigt ihn beizeiten“, so steht es in Sprüche 13,24. Dieser Bibelvers habe viel Leid in die Welt gebracht, viel Unglück und viele Narben. „Die Tatsache, dass dieser Vers über Jahrhunderte als Empfehlung zur guten Erziehung missverstanden wurde, hat Beziehungen zerstört, sichere Bindungen unmöglich gemacht und ist ein Grund dafür, warum viele Familiengeschichten bis heute von Traumata bestimmt werden“, so Albert.

Natürlich müssten Eltern ihren Kindern Grenzen setzen und nicht alles in „Liebe und Großmütigkeit“ laufen lassen. Es gehe ihr nicht um „Kuschelpädagogik“ oder „grenzenlose Selbstentfaltung“. So seien zum Beispiel Medienbegrenzungen sinnvoll. Und: „Nicht jede Party ist ein guter Ort für unsere Teenager.“ Doch es gehe um die Art und Weise des Eingreifens. Albert empfiehlt einen Grundsatz: „Wenn es sich für dich falsch und schmerzhaft anfühlt, dann tu es nicht. Finde einen anderen Weg.“

Seit dem 1. Januar 2001 ist in Deutschland im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) das Recht von Kindern auf eine gewaltfreie Erziehung festgeschrieben. § 1631 BGB lautet:

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“