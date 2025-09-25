Kirk-Gedenkfeier: Glauben nicht für Machtspiele missbrauchen

Nach der Trauerfeier für den US-Aktivisten Charlie Kirk kritisiert Bischof Stefan Oster die Nähe konservativer Christen zu Donald Trump. Der Passauer Bischof sieht darin eine gefährliche Versuchung – auch für Christen in Deutschland.

In einem nachdenklichen und zugleich warnenden Blogbeitrag reagiert der Passauer Bischof Stefan Oster auf die Gedenkfeier für den konservativen US-Aktivisten Charlie Kirk. Während Kirks Witwe in ihrer Rede von Vergebung sprach – auch gegenüber dem Mörder ihres Ehemannes –, nutzte Donald Trump die Bühne, um politische Gegner zu attackieren und sich selbst als Verteidiger des Glaubens zu inszenieren. Für Oster ist dieser Kontrast bezeichnend: „Christus ist auch für die gestorben, die ihn gehasst haben“, schreibt er. Vergebung sei ein zentraler Wert des Evangeliums – Hass hingegen stehe im Widerspruch zur christlichen Botschaft.

- Werbung -

Oster warnt eindringlich vor einer Vermischung von religiöser Symbolik und politischer Macht. Die Inszenierung rund um Trumps Auftritt sei ein „Signal, das uns alle wach und wachsam machen muss“. Wenn christliche Begriffe zur Legitimation von Machtinteressen missbraucht werden, drohe der Glaube zur Kulisse zu verkommen. „Die politische Macht, die den Gegner mit Hass überzieht, ist eine Falle für uns Christen“, so Oster.

Der Bischof sieht die Gefahr, dass sich ähnliche Dynamiken auch in Europa einschleichen könnten. Christen dürften sich nicht von politischen Lagern vereinnahmen lassen, sondern müssten „Zeugen der Liebe“ bleiben. „Unsere Politik ist das Vaterunser“, fasst Oster zusammen. Sein Appell: Christen sollten sich nicht von ideologischen Kämpfen vereinnahmen lassen, sondern sich auf die Botschaft Jesu konzentrieren – auf Wahrheit, Liebe und Versöhnung.

Weiterlesen: Über Charlie Kirk, Glauben und Politik