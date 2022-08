Darum sind Zweifel geil

Zweifelst du etwa daran? Das klingt für viele negativ – ist es aber gar nicht, meint Religionslehrerin Anna Jürgens. Denn Zweifel haben viele Vorteile.

Zweifel sind geil. Zu diesem Ergebnis kommt Anna Jürgens in einem Artikel für das theologische Feuilleton feinschwarz. Sie formuliert es nur etwas neutraler. Jürgens hat erforscht, was Jugendliche glauben, die nicht an Gott glauben. Dabei hat sie allerlei positive Effekte von Zweifeln entdeckt.

„Können Sie sich ernsthaft einen zweifelnden Fundamentalisten vorstellen?“, fragt Jürgens. Kritisches Hinterfragen schütze vor Fundamentalismus. Zweifel würden außerdem zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Sinnfragen führen, meint sie. Zweifelnde seien auch offener für andere Meinungen und einen ehrlichen Austausch.

Mutig zweifeln

Jürgens lobt Zweifelnde für ihre Ehrlichkeit. Christen und Christinnen sollten sich stets bewusst sein, dass der Glaube ein Geschenk sei und deshalb gnädig mit denen bleiben, die nicht glauben können.

Gleichzeitig ruft Jürgens Christen und Christinnen dazu auf, mutig zu ihren Zweifeln zu stehen, statt sie zu unterdrücken. Sie schließt mit einem Zitat des französischen Nobelpreisträgers André Gide: „Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben.“

