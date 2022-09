Fußball-WM: Schauen oder Nichtschauen, das ist hier die Frage

Seitdem die FIFA die WM an Katar vergeben hat, sind dort 15.000 Arbeitsmigranten gestorben. Ethiker Alexander Maßmann fragt: Können Gemeinden guten Gewissens die Spiele übertragen?

15.000 tote Arbeitsmigranten seit 2010, als die WM an Katar vergeben wurde – das ist die Bilanz. Zahlreiche Kirchengemeinden haben bei den letzten WMs zum Public Viewing eingeladen. Kann das diesen Winter mit der WM in Katar guten Gewissens wiederholen, fragt sich der Ethiker Alexander Maßmann in der evangelisch.de-Kolumne „evangelisch kontrovers“.

Laut internationalen Statistiken sei das Risiko eines tödlichen Arbeitsunfalls in Katar etwa acht Mal so hoch wie in zahlreichen, relativ armen Ländern, schreibt Maßmann. Und das, obwohl Katar eines der reichsten Länder der Welt sei.

Hitzeschutzmaßnahmen verweigert

Die Arbeiter dort werden ausgebeutet. Reisepässe werden beschlagnahmt, unbezahlte Überstunden angeordnet, Mindestlöhne nicht eingehalten, Ruhepausen und -tage verweigert, Hitzeschutzmaßnahmen verweigert sowie Löhne zu spät oder gar nicht gezahlt, schreibt das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Katar liefere wie Putin 2018 eine „Hochglanz-WM“, um seine Gräber weiß zu tünchen. „Es dürfte schwierig sein, ein stimmiges Format zu finden, mit dem die Gemeinden nicht ihre eigene Botschaft untergraben“, schreibt Maßmann. Dazu müsse man die Liebe für die fernen Nächsten in Katar ausblenden, „die so bitter gerade für diese Spiele bezahlt haben.“

Kirchengemeinden müssten aber nicht zwei Jahre bis zur EM der Männer warten, um wieder gemeinsam Fußball schauen zu können. Nächstes Jahr im Sommer werde die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland ausgetragen. Im Sommer sei die Stimmung ohnehin besser, schreibt Maßmann.

Link: „Fußball-WM aus Katar in der Kirchengemeinde?“ (evangelisch.de)