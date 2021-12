Hilft Gott jetzt der Regierung?

- Werbung -

Fast die Hälfte der Kabinettsmitglieder der neuen Ampel-Koalition hat die religiöse Beteuerung „So wahr mir Gott helfe“ bei ihrem Amtseid weggelassen. (Jesus.de berichtete) Das ist nichts Neues: Schon beim Antritt der rot-grünen Regierung 1998 unter Gerhard Schröder ließen Schröder selbst und sieben Minister den Schlusssatz weg, was damals für einen großen öffentlichen Aufschrei sorgte. Allerdings hatten schon 1973 die evangelische und die katholische Kirche vorgeschlagen, auf die Formel zu verzichten. Der frühere Justizminister Jürgen Schmude, ehemaliger Präses der EKD-Synode, erinnerte 1998 an diesen Vorschlag und hielt sich bei seinen Vereidigungen 1976 und 1980 selbst daran. Dies berichtete der Spiegel in einem Artikel von 2005.

Pastor Heiko Kuschel fragt sich in seinem Blogartikel, ob es ein Problem ist, die religiöse Beteuerung wegzulassen. Dabei sucht er nach der Bedeutung von „So wahr mir Gott helfe“. Kuschel betont, dass es verschiedene Ansätze gebe, wie dieser Halbsatz aufgefasst werden könne. Man könne es als einen Ausdruck der Bescheidenheit interpretieren. In der Bergpredigt habe Jesus allerdings klar gesagt, dass wir nicht schwören sollten. Kuschel selbst würde die religiöse Formel ganz bewusst nicht sprechen.

