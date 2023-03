Pastor: Liebe hat „Vorrang“ vor Gerechtigkeit

Ordnet konservativ-evangelikale Theologie die Liebe der Gerechtigkeit unter? „Ja“, kritisiert der Theologe Martin Benz.

- Werbung -

Die zentrale Grundperspektive konservativ-evangelikaler Theologie sei – trotz anders lautender Behauptungen – die Gerechtigkeit, schreibt Pastor Martin Benz in seinem Blog „Movecast“. Die Liebe käme erst zum Zug, wenn der Gerechtigkeit Genüge getan sei. Dabei gehe es aber eben nicht um die „Glaubensgerechtigkeit“, so Benz, sondern oftmals um „Konformität subjektiv biblischer und moralischer Vorstellungen eines bestimmten frommen Milieus“.

Als Beispiele nennt Benz den Jugendpastor, der entlassen wird, weil er mit seiner Freundin zusammengezogen ist. Menschen, die nicht mehr in Gemeinden gehen können, weil sie sich scheiden lassen haben. Begabte Frauen, die wegen ihres Geschlechts nicht leiten oder predigen dürfen. Musiker, die aufgrund ihrer Homosexualität nicht auf der Bühne stehen dürfen. „Wieder und wieder wird [sic!] die Liebe und die Barmherzigkeit auf dem Altar der Korrektheit (was natürlich mit Gottes Gerechtigkeit gleichgesetzt wird) geopfert“, schreibt Benz. Er sehe in der Bibel einen „klaren Vorrang“ der Liebe, zum Beispiel in 1. Korinther 13 oder in den Geschichten und Gleichnissen Jesu (Joh. 8,11; Lk 15).

Liebe als Hauptmotivation schließe Gerechtigkeit nicht aus, sondern gehe ihr voran. „Wenn ich mich entscheiden müsste, wollte ich mich immer für die Liebe entscheiden! Das empfinde ich am Göttlichsten“, schreibt Benz. „Denn nicht die Gerechtigkeit am Kreuz hat der Liebe Gottes den Weg freigeräumt, sondern die Liebe Gottes hat das Kreuz erst möglich gemacht.“

Weiterlesen im Blog von Martin Benz.

Martin Benz ist Pastor der ELIA-Gemeinde in Erlangen.