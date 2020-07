Werbung

Nachdem sich eine komplette zwölfköpfige Familie in Euskirchen mit Covid-19 infiziert hat, hat das Kreis-Gesundheitsamt für rund 500 Mitglieder einer Mennoniten-Gemeinde Quarantäne angeordnet. Das berichtet die WAZ. Noch diese Woche sollen alle Gemeindemitglieder auf das Virus getestet werden. Die Mutter der Familie sei mit Krankheitssymptomen ins Krankenhaus gekommen und positiv getestet worden, heißt es in dem Bericht. Bei weiteren Tests kam heraus, dass die ganze Familie das Virus habe.

„Die Kinder sind vorher noch in die Schule gegangen, in die eigene Schule der Mennoniten. Und die Familie ist wohl auch noch in den Gottesdienst in das Bethaus der Mennoniten gegangen“, zitiert die Zeitung den Behördensprecher Wolfgang Andres. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Virus verbreitet worden sei. Die Schule und das Bethaus wurden geschlossen. Die genaue Zahl der Gemeindemitglieder ist noch nicht bekannt, die Behörde geht jedoch von um die 500 Personen aus. (nate)