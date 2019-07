Ich bin landeskirchlich aufgewachsen und hatte mich nie speziell mit dem Heiligen Geist auseinandergesetzt, geschweige denn mit seinen Gaben. Als ich mit zwanzig Jahren eher zufällig zu einer charismatisch geprägten Freikirche stieß, war ich ziemlich irritiert davon, wie die Geistesgaben ausgelebt wurden und wieviel Raum sie einnahmen. Mit der prophetischen Gabe kam ich zum ersten Mal in der Stiftung Schleife in Winterthur in Berührung. Ich nahm an einer Konferenz teil und nahm das Angebot des prophetischen Gebets in Anspruch. Drei Leute saßen mit mir im Kreis und gaben mir Eindrücke, Bilder und Bibelverse weiter, die sie von Gott erhalten hatten. Ein paar dieser Eindrücke haben mich im Innersten getroffen. Ich erhielt Antwort auf tiefe Sehnsüchte, die ich noch nicht einmal bemerkt hatte. Niemals zuvor hatte ich mich so wahrgenommen gefühlt. Es kam mir vor, als würden viele Fäden meines Lebens, die ich als planlos empfand, zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden. Hoffnung keimte auf, dass alles bisher Erlebte schon immer in der Hand des einen, liebenden Schöpfers gewesen war.

Nach dieser Erfahrung bekam ich eine große Sehnsucht danach, mehr von Gott zu hören und ihn auch selbst zu hören. Ich besuchte einen „Prophetischen Grundkurs“ und durfte mich einem Team anschließen, in dem ich lernen konnte, wie Gott spricht und ob, wann und vor allem wie prophetische Worte weitergegeben werden sollen. Ich habe gelernt, dass Gott nicht nur durch innere Bilder und Bibelverse zu mir sprechen kann, sondern auch durch meine eigenen Gedanken, durch andere Menschen, durch Bücher, durch die Kleidung anderer Menschen, durch einen Regentropfen. Dass Gott reden will, spüre ich persönlich daran, dass in meinem Herzen etwas „anspringt“ und berührt wird.

Sprung in den Alltag