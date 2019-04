Georgia + Holger Mix: KostPaarZeiten – Das Andachtsbuch für frisch Verheiratete

Iim Vorwort heißt es: „Wir hoffen, dass dieses Buch euch inspiriert und miteinander ins Gespräch bringt.“ Und so ist aus der Feder des Autorenehepaares mehr als „nur“ ein Andachtsbuch entstanden, vielmehr ein Werk aus eigenem Erleben und aus Gesprächen mit jungen Ehepaaren.

Das Buch ist in fünf Rubriken eingeteilt mit den Titeln „Woher“, „Wohin“, „Wem“, „Wie“ und „Was“ und beinhaltet insgesamt 52 Andachten. Mich hat dabei sehr angesprochen, dass kein Thema ausgeschlossen wurde, sondern sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft, Sex und Geld Raum fanden – darunter unter den Rubriken „Wie“ und „Was“ auch das große Gebiet des gemeinsamen Umgangs miteinander. Eigene Schwierigkeiten des Autorenpaars fließen in die Ausarbeitung mit ein. Letztlich geht es jedoch immer wieder darum, Gott in die „Ups“ und „Downs“ einzubeziehen und mit ihm zusammen ins Gespräch zu kommen, um den gemeinsamen Weg zu erlernen. Und richtig – es ist auch davon die Rede, dass Ehe „gelernt“ werden muss wie Fahrrad fahren. Manchmal benötigt man dazu gute Ratgeber von außen.

Zu jeder Andacht gibt es Gesprächsanregungen und ein vorformuliertes Gebet. Da alle Impulse in sich inhaltlich abgeschlossen sind, kann man bei der Lektüre auch je nach Bedarf von einem zum anderen Thema springen und muss nicht alles der Reihe nach „abarbeiten“.

Ich finde, dass ein Buch entstanden ist, das Einblicke in diverse Herausforderungen des Ehepaares Mix gibt und gleichzeitig unglaublich ermutigend davon erzählt, wie sie es heute genießen, miteinander verheiratet zu sein. Dass ihre Ehe diese Entwicklung genommen hat, verdanken sie alleine Gottes Gnade – ER geht mit und ER wird es auch vollenden – wenn wir ihn denn lassen

Ingrid Bendel



Leseprobe (PDF)