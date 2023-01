Gemeinde: Mitarbeit beendet, „Freunde“ weg

Oft brechen Kontakte weg, wenn Christen aus der Mitarbeit in ihrer Gemeinde aussteigen. Gemeindeleiterin Christine Kernstock hat erkannt: Freundschaften und Arbeitsbeziehungen sind nicht das Gleiche.

Unsere Gemeinde hat die meisten Gemeindeevents eingestellt. Schon vor Jahren, schon vor Corona. Keine Worship-Nights, keine Bibelstunden, keine Themenabende. Es ging einfach nicht mehr. Wir mussten uns eingestehen: Wir sind nicht nur eine kleine Gemeinde, wir sind auch eine Gemeinde mit kleiner Kraft.

Für viele unserer Mitglieder stellt es eine Herausforderung dar, die Anforderungen aus Familie, Beruf, sozialem Engagement, Haushalt, Sport (oder wenigstens etwas Bewegung, damit der Rücken nicht ganz so weh tut) unter einen Hut zu bekommen. Die Gemeindetermine, so wichtig man sie auch fand, wurden zunehmend zum Stressfaktor. Stress, der nach und nach alle Freude verdrängt hat.

Nachdem dann die Gesichter bei diversen Vortreffen immer länger und die eigentlichen Events immer spärlicher besucht wurden, beschlossen wir: Wir lassen es. Nicht als ewig geltende Grundsatzentscheidung, aber als momentanen Befreiungsschlag. Einzig der Gottesdienst blieb, ein Gemeindefamilientreffen mit Blick auf Jesus.

Diese Entscheidung tat den meisten Leuten in der Gemeinde gut. Leben und Gemüter entspannten sich. Doch mit dieser Entscheidung kam ein neues Problem: Anstatt automatisch Teil einer Mitarbeitergruppe zu sein, die sich regelmäßig sieht und austauscht, begannen Kontakte zu verblassen. Plötzlich saß man allein zu Hause. Auch ich, und dabei hätte ich als Teil der Gemeindeleitung doch deutlich besser eingebunden sein sollen. Oder?

Immer wieder höre ich von Christinnen und Christen, die enttäuscht davon berichten, dass sie erst durch Mitarbeit in ihrer Gemeinde Anschluss fanden – und dass sie den Kontakt wieder verloren, sobald sie aus der Mitarbeit ausstiegen. Es fühlt sich an wie ein Schlag ins Gesicht, wenn man scheinbar nur für seine Arbeitskraft gebraucht wird.

Wen macht man dafür verantwortlich? Instinktiv ist es „die Gemeinde“, die sich nicht kümmert. Doch auf wen zeigt man, wenn man auf „die Gemeinde“ zeigt? Auf die gesamte Gruppe? Wer aus der Gemeinde soll sich wie genau kümmern? Bin ich, Tine, als Gemeindeleitung dafür verantwortlich oder muss ich Verantwortliche einsetzen?

Würde ich, wenn ich einsam bin, es wollen, dass sich diese berufenen Verantwortlichen bei mir melden? Eigentlich will ich so etwas nicht. Ich will nicht, dass sich jemand aus Pflichtgefühl um mich „kümmert“, ich bin ja keine Topfpflanze. Ich möchte, dass ich Menschen wichtig bin. Und dass Menschen aus echtem Interesse fragen, wie es mir geht.

Eine Bekannte fasste es dann in folgende Worte: Wir haben Arbeitsbeziehungen mit Freundschaften verwechselt. Dieser Satz beschäftigt mich. Denn es stimmt: Freundschaften und Arbeitsbeziehungen sind nicht das Gleiche. Auch wenn es Schnittstellen geben mag und auch wenn ich mir nicht sicher bin, wo ich bei den einzelnen Begriffen die Grenzen ziehe. Dennoch hilft mir der Satz, mich selbst und meine Beziehung zu hinterfragen.

Viele Arbeitsbeziehungen

Arbeitsbeziehungen hatte und habe ich in der Gemeinde viele. Der Kontakt zu diesen Leuten ist in der Regel herzlich und warm. Ich mag diese Menschen und natürlich spricht man bei Treffen nicht nur über die Arbeit, sondern auch über das, was im eigenen Leben los ist. Dennoch ist der Anlass für ein Treffen die Arbeit, und Gemeindethemen bestimmen den Großteil unserer Gespräche.

Ich empfinde diese Beziehungen als freundschaftlich. Doch um ehrlich zu sein: Wenn es mir in unserer Gemeindesommerpause nicht gut gehen und ich sechs Wochen zu Hause im Bett liegen würde, würde es von diesem Personenkreis wahrscheinlich niemand mitbekommen. Nicht, weil ich ihnen egal bin, sondern schlicht, weil wir uns in unserem Privatleben kaum treffen.

Ich weiß aber, dass ich mich melden und um Hilfe oder Besuch bitten dürfte. Einander zu helfen und zu tragen, ist ein elementarer Teil der christlichen Gemeinschaft. Es ist ein Auftrag von Jesus. Wir sollen einander unterstützen, wie Jesus es mit uns tut: mit Aufmerksamkeit, Hingabe, Liebe und in Echtheit. Auch außerhalb von Teamtreffen!

Manchmal passiert solches Miteinander von allein, weil Leute mitbekommen haben, dass da ein Bedürfnis ist. Oft muss man sich als Betroffene aber auch melden und sagen, was man braucht. Ich persönlich bin dankbar, wenn Kranke durchblicken lassen, dass sie Besuch schön fänden. Denn manchmal bin ich einfach schrecklich betriebsblind.

Kleiner Kreis von Freunden

In meinem engen Freundeskreis hingegen fällt es auf, wenn ich mich mal ein paar Tage nicht melde. Und wenn ich Probleme oder Sorgen habe, sind sie die Ersten, die es erfahren. Meine Freunde, das ist ein kleiner Kreis von Menschen, die ich nah an mich heranlasse und bei denen ich verletzlich bin. Daher wähle ich diese Menschen sehr bewusst aus. Es sind Menschen, bei denen ich auftanken kann und die mir guttun.

Ich habe gelernt, dass ich für meine Freundschaften selbst verantwortlich bin. Ich darf und muss selbst entscheiden, wen ich in diesen engen Kreis meiner Beziehungen lasse. Und ich muss Zeit und Aufmerksamkeit investieren, damit diese tiefen Freundschaften entstehen und bestehen bleiben.

Innerlich mache ich inzwischen eine Unterscheidung.

Inzwischen sind einige Jahre vergangen und in meiner Gemeinde gibt es wieder vereinzelte Aktionen. Das heißt, es gibt auch wieder mehr Treffen unter der Woche. Und es stimmt: Vieles davon sind „Arbeitsbeziehungen“. Aber um ehrlich zu sein: Auf Nachfrage würde ich die meisten immer noch als meine Freunde bezeichnen. Weil wir uns nah sind und mögen. Aber innerlich mache ich inzwischen eine Unterscheidung.

Denn trotz der Sympathie treffe ich mich mit den wenigsten gezielt außerhalb von Gemeindeveranstaltungen. Einfach, weil unsere Leben wenig Schnittstellen haben, weil wir uns die Zeit nicht nehmen oder weil unsere Interessen oder Erwartungen nicht zueinander passen. Und das ist gar nicht schlimm. Solange jeder von uns in Freundschaften eingebunden ist und gleichzeitig weiß, dass er oder sie sich an die anderen Leute aus der Gemeinde wenden kann, wenn konkrete Hilfe gebraucht wird.

Christine Kernstock lebt mit ihrem Mann in Waiblingen, arbeitet in Vollzeit ehrenamtlich für ihre Gemeinde und bloggt unter www.nurheute.net