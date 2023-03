Julia Garschagen: „Jesus hat geliebt, als hätte er zu viel davon“

Die Theologin Julia Garschagen sehnt sich nach Jesus. Sie begegnet ihm auf vielfältige Weise.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel? Warum?

Julia Garschagen: Ich liebe es sehr, wie Lukas über Begegnungen von Menschen mit Jesus schreibt. Ich sehe da: Jesus war mutig, revolutionär und hat für Gerechtigkeit alles auf den Kopf gestellt. Er hatte Humor. Und er hat geliebt, als hätte er zu viel davon. Vorbehaltlos und über alle Schranken hinweg.

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikäme, was würden Sie kochen? Und worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Garschagen: Auf jeden Fall kein Fisch! Dafür scheint Jesus ja eine Vorliebe gehabt zu haben – ich nicht! 😉 Aber Brot finde ich super – da würde ich ihn fragen, ob er mir auch welches backt. Und ich mach‘ die Aufstriche. 😉 Ich hätte 1001 Fragen. Aber wahrscheinlich würde ich dann doch erst mal nur da sitzen wollen und genießen, dass er endlich da ist.

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Garschagen: Das ändert sich mit Lebensphase und Lebenssituation immer mal wieder. Was sich durchzieht: Ich mag die Stille und ich schreibe meine Gespräche mit Gott auf.

Ansonsten mag ich Vielfalt: Den alten Gesang der Mönche und modernen Worship (so lange er keine Show ist), sinnerfüllt Liturgisches und intensive Gebetszeiten mit Freunden, Gott auf einem Berggipfel treffen und ihm in den Fragen von Skeptikern oder dem Angesicht einer Frau aus dem Slum in Lima begegnen.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit? Warum?

Garschagen: Warum ist die Gute Nachricht eine gute Nachricht in den Themen und Herausforderungen unserer Zeit? Welchen Unterschied macht Jesus und wie kann ich so von ihm reden und mit ihm handeln, dass auch andere diesen Unterschied erleben?

5. Wofür leben Sie?

Garschagen: Jesus. Mmmh, das klingt wie im Kindergottesdienst. Aber es stimmt: Er ist meine Suche und eigentlich das Ziel meiner Sehnsucht.

Julia Garschagen leitet das Pontes Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.