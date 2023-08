Traumjobbörse: Gemeinden neu beleben

In vielen Gemeinden mangelt es an Mitarbeitern. Aber woher sollen die Gottesdienstbesucher auch wissen, wo ihr Einsatz benötigt wird? Die Traumjobbörse kann helfen.

Warum überlassen es die meisten Gemeinden dem Zufall, ob und wie potenzielle neue Mitarbeitende sich einbringen können? Wenn jemand während eines Gottesdienstes, eines Festes oder eines Konzertes ein Stimmchen in der eigenen Seele hört, das flüstert: „Ich möchte mitmachen!“ – dann muss sie oder er in der Regel auf einen Menschen zugehen und fragen, ob und wie das erwünscht und möglich ist. Und dieser Mensch ist in der Regel die Pfarrperson. Was naheliegt, denn die ist mehr oder weniger erkennbar, hat aber auf direkte Ansprache hin oft keine Zeit. Indem wir uns nicht kümmern um eine sinnvolle Mitarbeitenden-Akquise, bauen wir Barrieren auf und bringen nebenbei potenziell neue Mitarbeitende gleich auf die Spur der Pfarrerzentriertheit.

- Werbung -

Aufgaben genau definieren

Als unser Presbyterium die Andreasgemeinde in Niederhöchstadt besuchte, sahen wir auf dem Schriftentisch und an der Wand angeschlagen einen Zettel überschrieben mit „Traumjobbörse“. Das machte uns neugierig. Dort standen klare Angaben über eine mögliche Mitarbeit in der Gemeinde. Unter den zu vergebenden ehrenamtlichen Aufgaben stand jeweils genau:

Wie viel Zeit in der Woche oder im Monat muss ich investieren?

Welche Gaben sollte ich mitbringen?

Welchen Vorteil habe ich von der Mitarbeit – was kann ich dort erleben, wie kann ich meine Begabungen dort entwickeln?

Wer ist meine Ansprechpartnerin bzw. mein Ansprechpartner dieses Arbeitsbereiches?

Gute Idee, dachten wir, und führten eine Traumjobbörse in unserer Gemeinde ein. Andere sahen das bei uns – und heute gibt es dieses Tool in einigen, leider noch wenigen Kirchengemeinden unserer Landeskirche. Es erweist sich immer wieder als unkompliziertes, wenig aufwendiges Instrument, die Gemeinde zu vitalisieren.

Wichtig ist eine Schnupperphase

Zugegeben, die Traumjobbörse ist ein Instrument der Komm-Struktur, nicht der Geh-Struktur. Voraussetzung sind attraktive Veranstaltungen, zu denen auch Menschen kommen, die sonst nicht die Gemeinde besuchen. Aber die meisten Gemeinden haben solche Strukturen, etwa bei einem Familiengottesdienst oder einem Erntedankfest. Unsere Erfahrungen:

- Weiterlesen nach der Werbung -

Am Anfang stand doch ziemlich oft noch die Pfarrperson als Ansprechpartner für die verschiedenen Arbeitsbereiche der Gemeinde auf dem Papier, nur wenige andere Namen tummelten sich dort. Macht nichts. Ist das Problem erkannt und läuft die Traumjobbörse an, ändert sich das nach und nach.

Wichtig ist eine Schnupperphase. Keine potenziell neue Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter soll sich verpflichtet fühlen, sich bis zum Ende seines Lebens einzubringen. Deshalb ist es wichtig, gleich schon in der Formulierung der Traumjobs das Hineinschnuppern von drei oder sechs Monaten zu erwähnen.

Leitende einzelner gemeindlicher Arbeitsbereiche erfahren neue Wertschätzung durch die Dokumentation auf der Traumjobbörse. Für alle ist sichtbar: Sie sind eigenverantwortlich Leitende.

Viele Schultern werden zum Segen

Dieses kleine, unscheinbare Werkzeug wird mit der Zeit zum Selbstläufer. Jede Kirchengemeinde kann mit einer Traumjobbörse arbeiten, auch Kirchengemeinden, die fast keine Mitarbeitenden haben, die ohne Pfarrperson auskommen müssen, deren Gemeindeleben fast nur aus Gottesdiensten mit Wenigen besteht. Dann ist der eine Traumjob: die Tür aufschließen, für Hygiene sorgen. Kaffee kochen. Blumen mitbringen oder Zettel für die Gebetsanliegen vorbereiten und so weiter. Auf je mehr Schultern die Aufgaben verteilt werden, mit desto mehr Freude ist jede und jeder dabei, und, nebenbei, desto mehr Menschen besuchen auch den Gottesdienst.

Gunter Schmitt ist Pfarrer und Systemischer Coach (EASC). Er war 20 Jahre lang Gemeindepfarrer und arbeitet seit sieben Jahren beim Missionarisch-Ökumenischen Dienst der pfälzischen Landeskirche und ist dort unter anderem zuständig für den Arbeitsbereich Gemeindeentwicklung.