Die Kleingruppe als Kirche

Zukunftsfähige Gemeinden brauchen Hauskreise und Kleingruppen, die sich als Kirche verstehen – davon ist Dr. Sabrina Müller, Leiterin des Zentrums für Kirchenentwicklung der Universität Zürich, überzeugt und erklärt, was genau sie damit meint.

Die Forderung, dass alle Getauften auch als „Priester und Priesterinnen“ betrachtet werden sollten, kommt ja von Luther bzw. aus der Reformation. Welcher Gedanke steckt hinter dem allgemeinen Priestertum?

Da muss ich ein bisschen differenzieren: Das allgemeine Priestertum geht auf Luther und Zwingli zurück. Als reformierte Theologin in Zürich bin ich viel stärker von Zwingli geprägt als von Luther. Eigentlich findet man das allgemeine Priestertum bei beiden.

Was genau meinen die beiden damit?

Luther sagt: Es gibt keine Hoheiten mehr, alle Getauften sind in der Verantwortung. Alle sind Kinder Gottes und Priester und Priesterinnen in dem Sinn. Er hat das Konzept genauer benannt, aber dann nicht wirklich umgesetzt. Bei Zwingli hat es noch eine andere Dimension. Er sagt: Ihr müsst von Gott belehrt sein. Damit meint er: Ihr braucht keinen Mittler zwischen euch und Gott. Ihr braucht keinen Priester, keinen Bischof, keinen Papst. Bei Luther, aber noch stärker bei Zwingli, kommt dazu: Übernehmt selbst die Verantwortung, die Bibel zu lesen. Die Unterscheidung der Geister ist also auch Aufgabe der Gläubigen. Wenn man da weiterdenkt, bedeutet dies auch, dass die Menschen selbst theologisch sprachfähig werden und sein müssen. Bei der Zürcher Bibel war das Übersetzen schon von Anfang an ein Gemeinschaftswerk der Prophezei – der Geistlichkeit Zürichs.

Warum sehen Sie das allgemeine Priestertum gerade heute als so wichtig an?

Was verliert an Bedeutung in einer spätmodernen, pluralisierten, individualisierten Gesellschaft? Institutionen und Autoritäten. Persönlich gelebte Spiritualität gewinnt an Bedeutung, religiöse Erfahrungen auch. Wir haben immer weniger Menschen, die in den Gottesdienst gehen, aber es stimmt eben nicht, dass immer weniger Menschen religiös oder spirituell sind. Wenn Menschen nicht mehr in die Kirche kommen, dann muss das Evangelium im Alltag der Einzelnen sichtbar gemacht werden. Es braucht allgemeine Priesterinnen und Priester, die theologisch sprachfähig sind, die das Selbstbewusstsein haben: Wir haben eine gelebte Theologie und können darüber Auskunft geben.

Wie kommen die Hauskreise da ins Spiel?

Der Hauskreis ist eigentlich ein perfekter Raum, um religiöse Erfahrungen zu machen, aber auch, um diese zu reflektieren und theologische Sprachfähigkeit zu erlernen, um einander zu begleiten und zu fördern. Hauskreisen fehlt leider oft das Bewusstsein, dass genau das Kirche ist: Da, „wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind“, da ist die DNA von Kirche schon drin. Wenn Hauskreise das realisieren, dann muss das aber auch weitergehen, als dass sich die gleichen Personen für 15 Jahre miteinander wohlfühlen. Hauskreise haben einen Auftrag in der Welt. Ich hatte einen Hauskreis in meiner Gemeinde, da waren über zwanzig Jahre die gleichen acht Personen zusammen. Es muss weitergehen als das.

Das heißt, wenn sich Hauskreise als Kirche verstehen, werden sie auch diakonisch aktiv?

Zum Beispiel. Ich habe zu den Fresh Expressions of Church promoviert, den frischen Formen von Kirche der anglikanischen Kirche, und mich mit der Missio Dei auseinandergesetzt. Mit dieser Form der Missions-Theologie, die sagt: Gott ist schon in der Welt präsent. Missionales Bewusstsein bedeutet einfach, zu schauen: Wo ist Gott präsent? Und da einzutauchen und mitzumachen. Das heißt, der Fokus ist nicht mehr nach innen orientiert, sondern nach außen gerichtet.

Kennen Sie Hauskreise, die sich so verstehen und den Auftrag wahrnehmen?

Wenn man sich die Fresh Expressions anschaut, dann hat vieles mit kleinen Gruppen begonnen. Drei bis fünf Menschen haben sich getroffen. Der Kern war eine Form von Hauskreis, aber die Vision ging über diese kleine Gruppe hinaus. Sie waren bereit, sich durch das Setting, in das sie sich gesendet fühlten, verändern zu lassen.

Also der Auftrag wäre, dass Hauskreise ihre Nachbarschaft oder ihr Umfeld in den Blick nehmen?

Ja, oder auch das Netzwerk, in dem sie schon vernetzt sind. Es geht um die Frage: Was bedeutet unser Zusammensein hier? Was hat das für einen Impact für die Menschen in unserem Kontext oder weitergedacht: für das Reich Gottes? Hauskreise müssen bereit sein, ihre Theologie, ihren Ablauf, ihre Gewohnheiten zu verändern.

Nun gibt es Pastorinnen und Pastoren, die das gar nicht so toll finden, wenn sich ihre Hauskreise als Kirche verstehen, weil sie Angst haben, dass sich da Sonderlehren herausbilden. Was sagen Sie denen?

Damit müsst ihr leben! Ich würde sagen, der Start von etwas ist häufig Häresie und davon entwickelt es sich weiter. Manche Pfarrpersonen versuchen immer noch, eine autoritative Funktion zu übernehmen, nach dem Motto: Ich halte das theologisch zusammen. Das geht in einer pluralisierten und individualisierten Gesellschaft schon lange nicht mehr. Da hat man diese Macht nicht. Pfarrpersonen sind heute gefragt als Begleiterinnen und Begleiter in den theologischen Prozessen der Menschen und so auch in den Hauskreisen. Den Hauskreisen würde ich aber auch sagen: Euer Auftrag ist nicht, eine abgeschlossene kleine Theologie zu haben. Theologie ist erst Theologie, wenn wir im Diskurs mit anderen Menschen sind, uns damit auseinandersetzen, unsere Sicht auch verändern lassen. Das ist ein lebendiges Theologisieren, kein abgeschlossenes System.

Sie betonen, dass Glaube heute aus Erfahrungen konstruiert wird. Menschen glauben nicht, weil sie gesagt kriegen, was sie glauben sollen, sondern weil sie Erfahrungen im Glauben machen. Inwiefern war das mal anders?

In der Zeit des Neuen Testaments ist es so: Wenn sich der Hausherr bekehrt, dann ändert das ganze Haus die Religion, also wird christlich – das schließt auch die Sklavinnen und Sklaven mit ein. Wenn wir uns die Gesellschaften anschauen, wo die Sippe die führende Rolle spielt, dann gibt es da gar nicht diese Option der Wahlfreiheit. Diese Freiheit ist erst durch die Individualisierung entstanden. Früher spielte persönliche Erfahrung viel weniger eine Rolle als der Nutzen für die Sippe.

Der Austausch von Erfahrungen gelingt im Hauskreis sicher besser als im Gottesdienst.

Ja, wir haben das Problem, dass religiöse Erfahrung an vielen kirchlichen Orten und in kirchlichen Veranstaltungen nicht thematisiert wird und dass auch die Sprachfähigkeit fehlt, um sie zu thematisieren. Oder dass auf der anderen Seite eine Überhöhung stattfindet, dass es dann immer das direkte Reden von Gott ist, das keinen Widerspruch duldet. Gelebte Theologie und religiöse Erfahrungen – das sind Kategorien, die den Austausch, den Diskurs erfordern. Hauskreise sind perfekte Diskursorte, wenn man sie als das sieht und sie als solche öffnet.

Was genau bedeutet gelebte Theologie im Hauskreis?

Häufig findet Theologisieren ja schon statt, etwa wenn es um Fragen geht wie: Was mache ich für Erfahrungen im Alltag? Erlebe ich Gott oder das Heilige? Was heißt das für mich, was heißt das für andere? Es schließt aber auch die Arbeit mit der Bibel ein. Als Beispiel könnte man „Bibel teilen“ nennen. Es stammt ursprünglich aus der katholischen Diözese Aliwal in Afrika. Es entstand deshalb, weil es dort fast keine Priester mehr gibt. Viele Menschen konnten nicht richtig lesen. Beim Bibelteilen ist es so, dass man mit dem Bibeltext arbeitet, aber alle bringen ihre Gedanken und Alltagserfahrungen mit ein und man schließt das Ganze mit der Frage ab: Was bedeutet das für meinen Kontext oder die nächste Woche?

Wenn Hauskreise sich als Kirche verstehen, dann feiern sie wahrscheinlich auch Abendmahl oder führen Taufen durch.

Das ist die Frage der jeweiligen Denomination. Wir haben Denominationen, da ist das Taufen und das Abendmahlfeiern nicht auf eine ordinierte Person beschränkt. Die reformierte Kirche, bei der ich Pfarrerin bin, ist eine Denomination, wo das Ausüben der Sakramente bei den Ordinierten liegt. Aber das ist meines Erachtens vielmehr eine organisatorische Frage der Kirche und weniger eine theologische.

Wird es schwierig, das theologisch zu begründen?

Meiner Meinung nach schon. Natürlich gibt es Kirchen, die auch mit theologischen Begründungen wie der apostolischen Sukzession arbeiten – vorwiegend katholische und orthodoxe Kirchen –, aber im evangelischen Kontext wird es schwierig, wenn man dies explizit theologisch begründen möchte. Im Verständnis der Reformierten Kirche ist zum Beispiel eine Ordination nicht eine besondere Übertragung des Geistes, es ist kein Sakrament. Es ist die Beauftragung der Kirche, ein Amt auszuführen. Als ordinierte Personen sind wir genauso Teil des allgemeinen Priestertums. Und dabei ist unsere Aufgabe als theologische Expertinnen und Experten die Förderung des allgemeinen Priestertums.

Vielen Dank für das Gespräch!