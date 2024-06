Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. | Johannes 8,12

Von Marcus Tesch

Am 1. Februar 2003 stürzte die Raumfähre Columbia ab – alle sieben Astronauten kamen bei diesem Unfall ums Leben. Allerdings, zwei CDs der schottischen Folkrock-Band Runrig überstanden unversehrt den Absturz, eine davon in einem CD-Player. Es war die Lieblingsgruppe der amerikanischen Astronautin Laurel Clark. Am Tage des Absturzes sollte sie das Lied „Running to the Light“ für den Tag wecken. Dazu kam es dann nicht mehr. Stattdessen wurde es auf der Beerdigung von Laurel Clark gespielt. Eine bewegende Geschichte, finde ich. Auch mir gefällt die Musik und ganz besonders auch dieses Lied: „Running to the Light.“

„Running to the Light“ – „Ich laufe ins Licht.“ Mir gefällt dieses Lied so gut, weil es mich an einen meiner Lieblingsverse aus der Bibel erinnert. An Johannes 8,12:

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben.

Vor fast 40 Jahren habe ich mich entschlossen, dem Mann zu folgen, der dieses Wort gesprochen hat: „Ich bin das Licht der Welt!“ Und seitdem stellt sich in meinem Alltag immer wieder neu die Frage, ob er sein Versprechen einhält oder nicht. Eine spannende Frage. Denn für mich geht es da um mehr als nur um religiöse Gefühle oder ein spirituelles Hobby. Es geht um die entscheidende Orientierung in meinem Leben. Um die Frage: Ist das ein guter, wenn nicht sogar der richtige Weg – oder führt er mich in die Irre?

Ich kann von keinen großartigen und spektakulären Erfahrungen berichten. Mein Leben verlief in überschaubaren Bahnen. Irgendwann habe ich geheiratet. Habe zwei Kinder bekommen. Mittlerweile ein Enkelkind. Ich habe keine ungewöhnlichen Hobbys und habe keine großen Reisen unternommen. War nie im Fernsehen, habe keine Bücher geschrieben und bin kein Influencer im Internet (zumindest kein bekannter). Was ich erlebe, sind schlicht und einfach die Höhen und Tiefen eines „normalen“ Alltags.

Glauben ohne Zweifel gibt es nicht

Als ich damals angefangen habe, bewusst Jesus zu folgen, wusste ich nicht, wohin mich mein Weg führen würde. Und ich wusste nicht, dass ich mich auch den Ängsten und Zwängen stellen würde müssen, die ich im Rucksack meines bisherigen Lebens mitschleppte. Ich ahnte nicht, dass der Glaube, den ich zu haben meinte, sich im Laufe der Zeit verändern würde, teilweise sogar sehr deutlich.

Ich musste feststellen, dass meine Erwartungen und Glaubenseinsichten oft an den Niederungen des Alltags gemessen und manchmal auch dort scheitern mussten. Es gibt, das ist zumindest meine Erfahrung, keinen Weg mit Jesus, der nur von Erfolg gezeichnet ist. Keinen Weg, der ohne Schuld, Enttäuschung und Verletzungen auskommt. Es gibt Tränen, es gibt Rückschläge, es gibt Zweifel und manchmal auch ein Verzweifeln.

Doch je mehr ich diese Erfahrung gemacht habe, desto wichtiger wurden mir die Worte von Jesus: „ICH BIN das Licht der Welt!“ Dass es also beim Glauben nicht so sehr darum geht, keine Fehler zu machen, mehr zu wissen oder besser zu sein als andere. Nicht darum, besonders „heilig“ zu sein. Sondern um ihn und darum, mit ihm in eine Verbindung zu treten. Sich auf ihn und seine bedingungslose Liebe zu verlassen, selbst in den dunklen Stunden. Das befreit. Glaube, das ist zumindest meine Erfahrung, ist dann echt, wenn er die Weite, wenn er in die Freiheit führt.

Ich will mit Jesus gehen

Ich habe diesen Glauben schon lange zu meinem Beruf gemacht. Ich bin Pfarrer der Evangelischen Kirche geworden. Aber im Kern geht es mir bei allem, was ich tue, um das, was Jesus in diesem Bibelvers versprochen hat und was ich immer wieder selbst erfahren habe: „Ich laufe ins Licht!“ Ich gehe ihm entgegen. Egal, was kommt oder auch geschieht: Das erfüllt mein Leben mit einer großen Hoffnung. Ich gehe zu Jesus ins Licht. Er kommt mir entgegen.

Im Moment habe ich das Gefühl, dass sich da in meinem Leben ein Kreis schließt. In meiner Familie, in meiner Arbeit in der Gemeinde und nicht zuletzt auch im Blick auf meine eigene Biografie: Ich laufe ins Licht! Dafür bin ich sehr dankbar und fühle mich geborgen. Mein Leben hat eine Richtung, es hat ein Ziel!

„Running to the Light“ von Runrig – dieses Lied drückt es für mich darum sehr gut aus. Und das ist mein Wunsch, dass es auch irgendwann – hoffentlich erst in vielen, vielen Jahren – auch mal auf meiner Beerdigung gespielt werden wird.

Marcus Tesch ist Pfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland in Wissen

Noch mehr „Ich bin“-Worte findest du hier. Weitere Jesus-Inhalte, Artikel und Büchertipps haben wir auf dieser Seite zusammengestellt.