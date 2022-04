„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ ist das perfekte Lied für Gartenfreunde! Der Dichter Paul Gerhardt nimmt die Hörer mit auf einen Spaziergang durch die Schöpfung Gottes.

Geh aus, mein Herz, und suche Freud

in dieser lieben Sommerzeit

an deines Gottes Gaben;

schau an der schönen Gärten Zier

und siehe, wie sie mir und dir

sich ausgeschmücket haben,

sich ausgeschmücket haben. Die Bäume stehen voller Laub,

das Erdreich decket seinen Staub

mit einem grünen Kleide;

Narzissus und die Tulipan,

die ziehen sich viel schöner an

als Salomonis Seide,

als Salomonis Seide. Die Lerche schwingt sich in die Luft,

das Täublein fliegt aus seiner Kluft

und macht sich in die Wälder;

die hochbegabte Nachtigall

ergötzt und füllt mit ihrem Schall

Berg, Hügel, Tal und Felder,

Berg, Hügel, Tal und Felder. Die Glucke führt ihr Völklein aus,

der Storch baut und bewohnt sein Haus,

das Schwälblein speist die Jungen,

der schnelle Hirsch, das leichte Reh

ist froh und kommt aus seiner Höh

ins tiefe Gras gesprungen,

ins tiefe Gras gesprungen. Die Bächlein rauschen in dem Sand

und malen sich an ihrem Rand

mit schattenreichen Myrten;

die Wiesen liegen hart dabei

und klingen ganz vom Lustgeschrei

der Schaf und ihrer Hirten,

der Schaf und ihrer Hirten. Die unverdrossne Bienenschar

fliegt hin und her, sucht hier und da

ihr edle Honigspeise;

des süßen Weinstocks starker Saft

bringt täglich neue Stärk und Kraft

in seinem schwachen Reise,

in seinem schwachen Reise. Der Weizen wächset mit Gewalt;

darüber jauchzet jung und alt

und rühmt die große Güte

des, der so überfließend labt

und mit so manchem Gut begabt

das menschliche Gemüte,

das menschliche Gemüte. Ich selber kann und mag nicht ruhn,

des großen Gottes großes Tun

erweckt mir alle Sinnen;

ich singe mit, wenn alles singt,

und lasse, was dem Höchsten klingt,

aus meinem Herzen rinnen,

aus meinem Herzen rinnen. Ach, denk ich, bist du hier so schön

und lässt du’s uns so lieblich gehn

auf dieser armen Erden:

was will doch wohl nach dieser Welt

dort in dem reichen Himmelszelt

und güldnen Schlosse werden,

und güldnen Schlosse werden! Welch hohe Lust, welch heller Schein

wird wohl in Christi Garten sein!

Wie muss es da wohl klingen,

da so viel tausend Seraphim

mit unverdrossnem Mund und Stimm

ihr Halleluja singen,

ihr Halleluja singen. O wär ich da! O stünd ich schon,

ach süßer Gott, vor deinem Thron

und trüge meine Palmen:

so wollt ich nach der Engel Weis

erhöhen deines Namens Preis

mit tausend schönen Psalmen,

mit tausend schönen Psalmen. Doch gleichwohl will ich, weil ich noch

hier trage dieses Leibes Joch,

auch nicht gar stille schweigen;

mein Herze soll sich fort und fort

an diesem und an allem Ort

zu deinem Lobe neigen,

zu deinem Lobe neigen. Hilf mir und segne meinen Geist

mit Segen, der vom Himmel fleußt,

dass ich dir stetig blühe;

gib, dass der Sommer deiner Gnad

in meiner Seele früh und spat

viel Glaubensfrüchte ziehe,

viel Glaubensfrüchte ziehe. Mach in mir deinem Geiste Raum,

dass ich dir werd ein guter Baum,

und lass mich Wurzel treiben.

Verleihe, dass zu deinem Ruhm

ich deines Gartens schöne Blum

und Pflanze möge bleiben,

und Pflanze möge bleiben. Erwähle mich zum Paradeis

und lass mich bis zur letzten Reis

an Leib und Seele grünen,

so will ich dir und deiner Ehr

allein und sonsten keinem mehr

hier und dort ewig dienen,

hier und dort ewig dienen.

Paul Gerhardt

Das Lied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ aus dem Liederschatz-Projekt von Albert Frey und Lothar Kosse.

Fröhliches Schauen

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ ist ein Lied für Gartenfreunde! Dreimal begegnet uns in seinen fünfzehn Strophen das Wort „Garten“ (Strophen 1,10 und 14). Von Gartenarbeit ist hier allerdings nirgends die Rede. Das Lied ist vielmehr eine große, herzliche Einladung zum Schauen und zur Freude.

Ich selber denke dabei gerne an Kindertage, wenn unsere Mutter mit uns Kindern durch die Straßen meiner Heimatstadt Göttingen ging. Wie oft blieben wir da an einem Gartenzaun stehen und freuten uns an der Blumenpracht!

Abbild für den Himmel

Das Lied führt uns aber noch weiter hinaus ins Freie. Es regt dazu an, durch Felder und Wälder zu spazieren und die Tierwelt zu entdecken. Hier kommen auch unsere Ohren zur Geltung. Wir lauschen dem Gesang der Vögel oder dem „Lustgeschrei“ (welch herrliches Wort!) „der Schafe und ihrer Hirten“.

Mit der achten Strophe wird unsere Aufmerksamkeit auf einen ganz anderen Garten gelenkt. Auch die schönsten Gärten auf dieser „armen Erde“ sind ja nur ein Abbild des himmlischen Gartens, des „Gartens Christi“, in dem die Chöre der Engel ihr Halleluja singen.

Kein Wort überflüssig

Am Ende richtet Paul Gerhardt seinen Blick noch einmal auf sich selbst. Da spricht er seinen Herzenswunsch aus: Er möchte selber eine „schöne Blume“ in Gottes Gartens sein, oder ein „guter Baum“, der im himmlischen Garten seine Wurzeln treibt.

Wenn wir „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ einmal in voller Länge lesen oder gar singen, werden wir feststellen: Hier ist keine Strophe, kein einziges Wort überflüssig. Es gibt auch keine inhaltlich schwachen, leeren Sätze.

Kompromisslos, aber nicht streitsüchtig

Der Dichter Paul Gerhardt war: ein lutherischer Pfarrer, kompromisslos, aber nicht streitsüchtig. Als der Dreißigjährige Krieg begann, war er gerade elf Jahre alt. 2007 haben wir seines 400. Geburtstages gedacht.

Die Melodie? Sie ist etwa 150 Jahre jünger als der Text und stammt von August Harder. Sie hat unser Lied so richtig volkstümlich gemacht.

Text: Reinhard Deichgräber

