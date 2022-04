Gäbe es eine Liste der vom Aussterben bedrohten christlichen Lieder, dann wäre „Nimm mein Leben“ mit darauf. Dabei hat es einen geistlich wichtigen Inhalt.

Nimm mein Leben, Jesus, dir

übergeb ich’s für und für.

Nimm Besitz von meiner Zeit;

jede Stund sei dir geweiht. Nimm du meine Hände an,

zeig mir, wie ich dienen kann;

nimm die Füße, mach sie flink,

dir zu folgen auf den Wink. Nimm die Stimme, lehre mich

reden, singen nur für dich;

nimm, o Herr, die Lippen mein,

lege deine Worte drein. Nimm mein Gold und Silber hin,

lehr mich tun nach deinem Sinn;

nimm die Kräfte, den Verstand

ganz in deine Meisterhand. Nimm, Herr, meinen Willen du,

dass er still in deinem ruh;

nimm mein Herz, mach hier es schon

dir zum Tempel und zum Thron. Nimm du meiner Liebe Füll;

Jesus, all mein Sehnen still;

nimm mich selbst und lass mich sein

ewig, einzig, völlig dein.

Doro Rappard

Vom Aussterben bedroht

In der Pflanzenwelt gibt es eine „Rote Liste“. In ihr findet man Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind. Noch gibt es keine Liste der vom Aussterben bedrohten christlichen Lieder.

Das Lied „Nimm mein Leben“ würde auf eine solche Liste gehören. Dabei handelt es sich um ein echtes Kleinod, eine Zierde aller Liederbücher, in denen es enthal­ten ist. Mit gutem Gewissen kann ich dieses Lied zum Aus­wendiglernen empfehlen.

„Hingabe“ als Thema

Es ist nicht zu lang (sechs Strophen zu je vier Zeilen), hat einen klaren, durchsichtigen Aufbau und – was das Wichtigste ist – einen geistlich wichtigen, beherzigenswerten Inhalt. Das Lied hat ein großes Thema: „Hingabe“, oder, wie man früher gesagt hat: „Weihe“ oder „Übergabe“. Diese beiden Worte begegnen uns denn auch in der ersten Strophe.

Das einfache Wort „Nimm“ bildet in jeder Strophe den Anfang der ersten und der dritten Zeile. Insgesamt kommt es also nicht weniger als zwölfmal vor. Was der, der das Lied „Nimm mein Leben“ singt oder still betet, Jesus übergibt, folgt einem klaren Aufbau.

Am Anfang steht die Hingabe des ganzen Lebens an Jesus. Danach wird die Lebensübergabe in vielen Einzelworten konkretisiert. Zum Schluss nennt das Lied die Hingabe von Kraft, Verstand, Wille und Herz. Es schließt damit, dass der Beter „selbst“ ganz und gar Jesus gehören möchte, „ewig“, „einzig“ und „völlig“.

Tüchtige Übersetzerin

„Nimm mein Leben“ gehört zu den vielen Gesängen, die in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg aus der englisch­-amerikanischen Erweckung zu uns gekommen sind. Wer die Möglichkeit hat, den deutschen Text mit dem englischen Original „Take my life“ zu vergleichen, wird feststellen, dass sich die Übersetzung sehr genau an die englische Vorlage hält.

Die tüchtige Übersetzerin Dora Rappard (wir verdanken ihr auch andere gelungene Übertragungen englischer Lieder in unsere Sprache) ist eng verbunden mit dem Seminar in Chrischona, an dem ihr Ehemann Carl Heinrich – ursprünglich als Missionar in Ägypten tätig – als Inspektor wirkte.

Das Lied ist zu verschiedenen Melodien gesungen worden. Welche von diesen Melodien passt am besten? Ich persönlich singe „Nimm mein Leben“ am liebsten nach der Melodie, mit der es zum Beispiel im „Reichsliederbuch“ und in „Jesus unsere Freude“ verbunden ist. Diese schlichte, dem Text sehr gemäße Melodie lehnt sich an eine Vertonung des Kyrie in einer von Wolfgang Amadeus Mozart komponier­ten Messe an.

Text: Reinhard Deichgräber

