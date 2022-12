Andreas Hahn: Entschwörung

Verschwörungstheorien dienen manchen zur Erheiterung, anderen machen sie Angst und für manche sind sie Realität. Aber was genau macht eine Verschwörungstheorie aus und wie können Gemeinden sowie jeder und jede Einzelne ihnen begegnen? Diese Fragen beantwortet der Weltanschauungsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Westfalen, Andreas Hahn, fundiert und praxisnah in diesem kleinen Sachbuch.

Zuerst erklärt er, welche Eigenschaften eine Verschwörungstheorie haben muss, um als eine solche zu gelten und zu funktionieren. Er räumt mit Vorurteilen auf und zeigt, welche psychologischen Mechanismen dazu führen können, dass sich Menschen einer Verschwörungstheorie zuwenden. Er erklärt, was Verschwörungstheorien so erfolgreich und immun gegen Kritik und Zweifel macht.

Hahn stellt anschließend Verschwörungstheorien dem christlichen Glauben gegenüber und grenzt sie auch deutlich vom Glauben ab. Im letzten Teil des Buches bietet er Ansätze, wie der Leser oder die Leserin Verschwörungsgläubigen im familiären Umfeld, im Freundeskreis oder in der Gemeinde respektvoll begegnen kann und sich aus dem Sog der Verschwörungstheorien befreit. Für diejenigen, die tiefer eintauchen möchten, gibt es am Ende weiterführende Literatur sowie Ansprechpartner.

Das Buch ist stets verständlich und an der einen oder anderen Stelle auch mit einem Augenzwinkern geschrieben. Andreas Hahn greift dabei nicht nur auf aktuelle (Fach-)Literatur zurück, die er kompakt wiedergibt, sondern auch auf seine Erfahrung als Sekten- und Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Landeskirche. Oft nimmt er Bezug auf die aktuelle gesellschaftliche Situation. Hahn geht insbesondere auf Verschwörungstheorien und Konflikte ein, die durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind und auch einige Gemeinden vor Herausforderungen gestellt haben. Auch wenn das Thema Corona in Zukunft gegebenenfalls an Bedeutung verlieren wird, bleibt das Buch aktuell, da die Handlungsempfehlungen nicht davon abhängig sind.

Von Ylva Schauster

