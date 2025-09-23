Jesus.de unterstützen!
Verlag: SCM
Seitenzahl: 176
ISBN: 9783789399237

Annegret Prause: „Zeit der Lichter und Geschichten“

Das Buch „Zeit der Lichter und Geschichten“ lädt dazu ein, das altbekannte Fest durch Geschichten immer wieder neu zu entdecken. Es ist ein Hardcover-Buch in dunkelgrün – wie ein Weihnachtsbaum -, „geschmückt“ mit goldenen Kugeln und Sternen. Prause nennt die Sammlung eine Einladung zum Stöbern und Entdecken – und das kann man hier auch: eine Reise durch mehrere Jahrhunderte namhafter und unscheinbarer Autoren, längere und kürzere Geschichten, jeweils mit Angabe der ungefähren Lesedauer, erleichtern die Auswahl.

Martin Luther reiht sich an Leo Tolstoi und Selma Lagerlöf – aber auch Agatha Christie oder Bianka Bleier fehlen nicht im weihnachtlichen Reigen. „Wir brauchen Weihnachten nicht zu machen“, sagt Bianka Bleier, „Weihnachten ist“. Ja, Weihnachten wird es werden, mit unterschiedlichen Blickwinkeln aus den Geschichten, gegliedert in Kapitel wie „Vom Licht“, „von der Hoffnung“, „das Wichtigste an Weihnachten“ oder auch „vom Schenken“.

Hier wird man fündig, egal, ob für ein gemütliches Lesestündchen am Abend alleine oder zum Vorlesen daheim oder in einer Gruppe. Es sind Geschichten zum Schmunzeln, zum Nachdenken oder auch zum Weitererzählen, Sagen und Legenden. Durch den Bogen der vielen unterschiedlichen Autoren wird es auch auf den knapp 180 Seiten nicht langweilig.
Das Buch lädt ein, tiefer in das Weihnachtsgeschehen einzutauchen.

von Annegret Sarembe

Leseprobe

ZUSAMMENFASSUNG

Von Weihnachtsgeschichten kann man nie genug haben! Wertvolles Buch, von der Aufmachung und dem Inhalt, kurze und längere Geschichten, bekannte und unbekannte Erzählungen, Gedichte, Liedstrophen laden dazu ein, das alt bekannte Fest immer wieder neu zu entdecken. Klare Kaufempfehlung!
5

