Carolyn Miller: Die geheimnisvolle Miss Serena

Carolyn Miller hat den Roman „Die geheimnisvolle Miss Serena“ geschrieben. Er wurde übersetzt aus dem Amerikanischen von Susanne Naumann.

Der Roman dreht sich um die junge Miss Serena. Sie lebt im frühen 19. Jahrhundert im aristokratischen Umfeld von London und Umgebung. Im Laufe des Buches entdeckt und entwickelt sie neu ihr leidenschaftliches Leben für die Kunst und die Liebe. Ein ihr innewohnendes Geheimnis verzögert, behindert immer wieder ihren Weg zur Vollendung. C. Miller baut so wiederkehrende Spannung und romantische Verwicklungen auf.

Das Buch kann schnell gelesen werden. Es zieht die Leserin in Bann. Es ist flüssig und in leichter Sprache geschrieben. Spannend und eindrucksvoll in der Detailbeschreibung der Interaktion der Personen zueinander und deren Gedanken in den jeweiligen Situationen erwartet den Leser/in auf 394 Seiten eine lebendige Lesezeit. Es ist möglich, mit Miss Serena „mitzuleben“ und mitzufühlen. Ein gelungenes Lesevergnügen für ein Wochenende oder längere Abende der Winterzeit.

Von Philipp Jonas

Leseprobe (PDF)