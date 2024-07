Cathy Gohlke: In Zeiten der Freundschaft

Die Autorin erzählt in ihrem Roman „In Zeiten der Freundschaft“ die Geschichte von vier Freundinnen und deren Freundschaft über einen Zeitraum von 30 Jahren (1905 bis 1935). Es ist eine Reise zurück in eine ganz andere Welt, eine Reise zurück in die Anfangszeit des vergangenen Jahrhunderts in Kanada. Die Art und Weise, wie Menschen damals miteinander umgingen, die strengen Regeln im Miteinander – gerade für Kinder –, das alles ist aus heutiger Sicht unvorstellbar. Doch es gelingt der Autorin sehr gut, die Leserin oder den Leser in diese Welt mit hineinzunehmen und darin eintauchen zu lassen. Eintauchen in eine Welt, die nur scheinbar „heil“ ist. Tatsächlich ist sie streng, rigoros und mit wenig Freiheiten – gerade für die Frauen.

Vier Mädchen lernen sich im Internat kennen, wachsen zusammen und schwören sich lebenslange Freundschaft. Doch das Leben hält Unvorhergesehenes bereit – unter anderem einen Weltkrieg, der viel verändert und die Mädchen voneinander trennt.

Die Erzählung, geschrieben aus der Sicht der Protagonistin Adelaide, lebt von der Spannung der Zeitsprünge zwischen 1905 und 1935. Immer wieder stellt man sich beim Lesen die Frage: Was ist geschehen in dieser bedeutenden Zeit, in der die jungen Mädchen zu reifen Frauen wurden? Welche Entscheidungen haben sie getroffen?

Mädchenfreundschaften sind etwas Besonderes. Beim Lesen dieses Romans erwacht unwillkürlich die Sehnsucht nach einer solchen Freundschaft: nach Freundinnen, mit denen man seine Gedanken, Gefühle und Sehnsüchte teilt. Nach einer Freundschaft, die sich über viele Jahre bewährt und hält. „Halt, mach die Augen oder dein Herz auf“, mag man beim Lesen manchmal denken.

Spannend geschrieben, fesselnd von der ersten bis zur letzten Seite. Es ist ein Mitfiebern, Mitleiden und Mitfreuen.

Von Christa Keip

