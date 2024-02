Christoph Morgner (Hrsg.): Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe – Lesebuch zur Jahreslosung 2024

Bereits zum 14. Mal wird dieses, von Christoph Morgner zusammengestellte Buch zur Jahreslosung im Brunnen-Verlag herausgegeben. Erstmals erschien 2011 ein Buch, in dem verschiedene evangelikale Christen ihre Gedanken zur aktuellen Jahreslosung formulierten. Seinerzeit waren es 36, im aktuellen Buch sogar 43 Autoren – darunter Manfred Siebald, Elke Werner, Christoph Zehendner, Ulrich Parzany, Birgit Winterhoff, Steffen Kern, Cornelia Mack Klaus Göttler und Hans Joachim Eckstein.

Die Stärke des Buchs ist eben diese Vielfältigkeit. Es ist ja auch ein herausfordernder Bibelvers, der für die diesjährige Jahreslosung ausgesucht wurde. Um so wertvoller sind die verschiedenen Beiträge, die auf das Bibelwort für 2024 „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ oder wie Luther übersetzt: „Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen,“ eingehen. Wobei bei Luther ja nicht nur das Tun angesprochen wird.

Die Autoren behandeln das Thema „Liebe“ auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Oft geht es ganz praktisch darum, wo den Autoren Liebe am Arbeitsplatz, im privaten Umfeld und im Kontakt mit anderen Menschen begegnet. Besonders ist mir der Beitrag „Erste Liebe“ von Thomas Meyerhöfer aufgefallen. Sein Text besticht durch seine unkonventionelle und frische Art, was wahrscheinlich seiner Tätigkeit als Blogger und Autor geschuldet ist. Er verknüpft hier die Erste Liebe in der Ehe mit der ersten Liebe zu Jesus Christus. Mit Sätzen wie: „Liebe, auch die göttliche Liebe, ist „for free“. Wegen dir. Du wirst geliebt, weil du bist. Solltest du anfangen, deine unschönen Eigenschaften aufzuzählen – spar dir die Luft. Du bist geliebt. Punkt.“ In Bezug auf Partnerschaft fällt der Satz: „Liebe vermisst den anderen schon dann, wenn die Haustür ins Schloss fällt“.

Dieses Beispiel spiegelt die große Bandbreite des Buches. Es geht um Gottesliebe, Nächstenliebe, aber auch Selbstliebe. Christliche Liebe wird sicher von jedem persönlich ganz anders empfunden und erlebt. Möge dieses Buch viele Leser finden, denn praktizierte Liebe ist wichtig und sie will gelebt werden.

Von Andreas Roth

Leseprobe (PDF)