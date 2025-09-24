Dambar Bahadur Adhikari: „Der Himmel über Kathmandu“

Die Hardcover-Autobiografie von Dambar Bahudur. Geschrieben mit Barbara Brühwiler und Silke Willuweit.

Kann ein Fünfjähriger, aufgewachsen in einem wunderschönen kleinen Dorf in Nepal, um Auskunft nachsuchen über Fragen, die sich im fast ausschließlich hinduistischen Umfeld nicht einmal erwachsene Dorfbewohner stellen? Er kann, wie der pfiffige Dambar beweist!

In der fesselnden Biografie von Dambar Bahadur Adhikari wird der Leser mitgenommen auf einen Parforceritt durch die weltweite Christengemeinschaft, der seinesgleichen sucht. Ereignisse werden beschrieben, die im weiteren Verlauf des Buches selbst hartgesottene Gottesverweigerer ins Grübeln bringen könnten. Durch die Totenerweckung seiner Mutter nach einem Gebet mit bekennenden Christen, dem Leser bleibt es überlassen, das zu glauben oder zu bezweifeln, verspricht Dambar den Rest seines Lebens Jesus zu folgen.

Unbeirrbar geht er seinen Weg vom Hindupriester zum brennenden Evangelisten. Die Fotoserie im Mittelteil gibt beredt Auskunft über den kleinen Mann, den Gott durch den Heiligen Geist ganz groß machte.

Ein pralles Leben, welches in 288 Seiten kaum untergebracht werden kann, wird teils schelmisch, aber nie oberflächlich beschrieben. Der Fülle dieses Lebens geschuldet scheinen manchmal große Sprünge in der Handlung.

Der Autor erlebt in der Heimat Verfolgung, Gewalt, Unterdrückung, Scheitern seiner ersten, arrangierten Ehe, alles aufgrund seiner unverbrüchlichen Treue zu Jesus. Nachhaltig bewegt sein Grundtenor, den man treffend in Psalm 30, Vers 18 „mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“ als Blaupause findet. Irgendwann strandet Dambar in Deutschland. Sein weiterer segensreicher Werdegang, über die Ankunft in Frankfurt (Main) wird spannend und kurzweilig beschrieben. Launig kokettiert er immer wieder mit seiner Körpergröße. Dambar lernt die Liebe seines Lebens kennen, taucht ein in die vereinzelt blasenhaften Eigenheiten mancher Gemeindeszene und bildet sich mit unerschöpflichem Wissensdurst weiter. Türen öffnen sich immer wieder auf wundersame Weise. Menschen aus über 130 Nationen bringen er und seine Frau das Evangelium. Er wird ein begehrter Gast in den Medien. Zuschauer, die Formate wie „Mensch Gott“, einer Talksendung von ERF, wohlwollend zugewandt sind, werden durch viele Details tiefer in eine Lebensgeschichte eintauchen können, deren weitere Kapitel noch zu schreiben sind.

von Hans-Georg Wigge

Leseprobe