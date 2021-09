Dieter Braun, Stephanie Schwarz: Bibel Echt Jetzt – 40x Alltag

In 40 Tagen durch die Bibel? Ist das möglich? Zumindest einen groben Überblick über die Highlights des Alten und Neuen Testaments geben die Herausgeber Dieter Braun und Stephanie Schwarz vom Evangelischen Jugendwerk zusammen mit 8 Co-Autoren. Angefangen mit der Schöpfungsgeschichte und dem Beginn der Menschheit über Abraham und die Entstehung sowie Geschichte des Volkes Israels spannt sich der Bogen zu Jesus, Apostelgeschichte und Offenbarung.

Die Autoren versuchen mit diesem 125-seitigen Taschenbuch vor allem junge Menschen anzusprechen. Das Cover in Jeans-blau mit grüner und weißer Schrift ist peppig. Innen sind die Seiten wie Recyclingpapier gefärbt.

Das Buch beginnt mit einem kleinen Überblick darüber, was die Bibel ist und wie sie entstanden ist.

In den ersten 11 Kapiteln des Buches sind entsprechende Bibelverse zu den einzelnen Abschnitten abgedruckt, dann werden die Leser zum eigenständigen Bibellesen aufgefordert.

Jedes Kapitel besteht aus einer Einleitung, die den Alltag der Jugendlichen berühren soll. Dann folgt eine Interpretation der Bibelstelle und zum Schluss gibt es Impuls-Fragen zum Nachdenken, Aktionen zum Handeln oder Tipps für den Alltag. Drei Themenseiten über Aufbau und Themen der Bibel sowie Tipps zum eigenen Bibellesen vervollständigen diesen bunten Reigen über die Bibel.

Die Autoren haben sich bemüht, in einer jugendgerechten Sprache zu schreiben. Einigen Autoren ist das auch sehr gut gelungen. Das liest sich leicht und verständlich. Andere Autoren schreiben eher langatmig.

Insgesamt ist dieses Buch meiner Meinung nach mehr für ältere Jugendliche geeignet. Besonders die ersten Kapitel über das Alte Testament dürften jüngere Teenies nicht so sehr interessieren. In den hinteren Kapiteln schreiben die Autoren lebendiger und lesbarer. Die Fragen im Anschluss an jedes Kapitel sind durchgängig sehr tiefgehend und benötigen intensives Nachdenken über sich selbst und das Leben und somit Zeit und Stille, sowie eine gewisse Reife und ein grundlegendes Interesse an den Fragen und gestellten Aufgaben.

Als Anleitung für ein gemeinschaftliches Wochenende, an dem die einzelnen Themen in Gruppen besprochen werden, ist dieses Buch sehr zu empfehlen. Auch für christliche Jugendstunden mit Motivation durch den Leiter halte ich das Buch für geeignet. Wer gerne nachdenkt, wird von diesem Buch auf jeden Fall profitieren. Ich hätte mir das Buch etwas leichter geschrieben gewünscht, in einfacherer Sprache. Eben mehr der Aufmachung entsprechend.

Von Brigitte Keune

Leseprobe (PDF)