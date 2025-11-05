Dominik Sikinger: Die Bibel besser verstehen

Eine kleine Einführung in die größte Geschichte aller Zeiten steht als Untertitel auf dem Cover – und das ist es auch. Auf 112 Seiten in 5 Akten fasst Dominik Sikinger Gottes Geschichte mit Israel im Alten und Neuen Testament zusammen und der Leser erhält einen guten Überblick über den Inhalt der Bibel, über die Bedeutung von Jesus und der christlichen Gemeinde. Dazwischen geschobene Bibelstellenangaben ermöglichen dem Leser, sein Wissen zu vertiefen und zu erweitern und dienen als Beleg für das Gesagte. Aber das ist längst nicht alles. Denn die Bibel will nicht nur mit dem Verstand gelesen werden, sondern mit dem Herzen.

Sikinger schreibt: „Es geht nicht nur darum, die Wahrheit der Bibel zu verstehen, sondern sie zu leben.“ Wie der Bibelleser auf das Gelesene antwortet, ist wichtiger als die Frage nach der Bedeutung des Textes. Denn dabei werden wir von Gott geprägt und geformt.

Deshalb hat der Autor zwischen die einzelnen Berichte 10 Abschnitte mit Anregungen zum Nachdenken und Reflektieren eingeschoben. Und diese Fragen sind das Wertvolle des kleinen Buches. Sie gehen ans Eingemachte. Verlangen vom Leser eine Antwort. Welche Erfahrungen hast du mit der Bibel gemacht? Welche Erwartungen hast du an Gott? Wie lässt sich Jesu Aufruf zur Feindesliebe heute konkret leben? Wie kann ich die Versöhnung, die Jesus gebracht hat, praktisch leben? Wer ist Jesus für mich? Welchen Versuchungen bin ich ausgesetzt? Was bedeutet Reich Gottes?

Dieses Buch ist vor allem für Christen geschrieben. Für Christen, die in der Nachfolge leben und im Glauben wachsen möchten. Eine Sehnsucht nach „mehr“ haben. Es ist wunderbar geeignet, um in einem Hauskreis gelesen zu werden und miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber selbst, wenn man dieses Buch alleine liest, wird es im Leben des Lesers etwas verändern.

von Brigitte Keune

