Eckart zur Nieden: Als der Hahn Caruso mal nicht krähen konnte

Eckart zur Nieden ist ein Meister des Erzählens. Ob die erfolgreiche Hörspiel-Reihe „Die 3 vom Ast“, „Ole der Pirat“ oder zahlreiche Kurzgeschichten: Der langjährige ERF-Mitarbeiter zur Nieden weiß, wie man Charaktere zum Leben erweckt und spannende Dialoge verfasst.

Für sein neuestes Werk hat sich Eckhart zur Nieden Jesus zum Vorbild genommen. Wenn es um das Reich Gottes ging – eine räumliche und zeitliche Größe – dann hat er meist auf Bilder zurückgegriffen. Gerade, weil wir uns das mit dem Reich Gottes so schwer vorstellen können.



Der Autor nutzt das Genre der Fabeln, um anhand von Tier-Geschichten tiefe geistliche Wahrheiten und biblische Einsichten zu vermitteln. Und das Konzept geht auf! Denn die Tiere in den 50 Geschichten denken, reden und handeln, wie wir Menschen und regen deshalb zum Nachdenken an! Dabei kommen der Hahn Caruso mit Stimmproblemen und ein entführtes Bärenkind genauso vor wie ein überdimensionaler Pinguin und ein verliebtes Eichhörnchen. Wer es schon ahnt – ja, es darf viel gelacht werden mit diesen Geschichten, die einen neuen Blick auf das Reich Gottes ermöglichen sollen.

Am Ende jeder Fabel gibt es einen kurzen Abschnitt, der den Kerngedanken der Geschichte benennt und mit einem Bibelwort in Verbindung bringt.

Zur Nieden liefert mit diesem Buch kreative, keineswegs oberflächliche, sondern geistlich tiefschürfende Gleichnisse, die auch als Anschauungsmaterial für Andachten, Predigten, Unterrichtsstunden oder die Jungschar gut geeignet sind. Ein Buch für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Junggebliebene gleichermaßen.

Von Andreas Schmierer

